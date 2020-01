Schon Anfang des Jahres hatte es einen Übergriff auf das Büro der Linken gegeben (Archivbild). (Die Linke Bremen)

Vor dem Büro der Linkspartei in der Bremer Neustadt ist am Montagabend ein Kantholz mit verschiedenen Drohbotschaften gefunden worden. Das bestätigte Parteisprecher Tim Ruland auf Nachfrage, zuerst hatte das Regionalmagazin Buten un Binnen über den Fall berichtet.

Laut Ruland hatte ein Parteimitglied nach einer Veranstaltung das Kantholz entdeckt, darauf waren Beschimpfungen wie „Stirb, Jude“ und Hakenkreuze aufgemalt. Auch die Zahl 88, die in Nazi-Kreisen ein Code für „Heil Hitler“ ist, sei dort zu lesen gewesen. Die Partei hat am Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Polizei bestätigte den Vorfall am Dienstagnachmittag. „Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Bremen die weiteren Ermittlungen aufgenommen“, hieß es in einer Mitteilung. Hinweise zur Tat nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 entgegen.

Nicht der erste Angriff

Bereits Anfang des Jahres hatte es zwei Angriffe auf das Linken-Büro gegeben: Zum einen war eine Scheibe mit einem Gullydeckel eingeworfen worden, der 49-Jähriger wurde festgenommen und nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen. Vor knapp zwei Wochen war zudem ein Umschlag mit einer pulverartigen Substanz in dem Büro gefunden worden, beigelegt war ein Schreiben mit „antisemitischen, rassistischen, anti-linken und verschwörungstheoretischen Inhalten und Drohungen“. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an, der Fund des Umschlags löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

Auch wenn die Linke und ihr Parteibüro nun innerhalb weniger Tage mehrfach Opfer von Drohungen und Angriffen wurde, war in den vergangenen Jahren vor allem die AfD am häufigsten Zielscheibe politisch motivierter Gewalt, das geht aus den einschlägigen Tabellen der Polizeistatistik hervor. Von 2017 bis 2019 kam es zehnmal zu angezeigten Gewalt- oder sonstigen strafbaren Handlungen gegen Angehörige der Rechtspartei (FDP, Linke und Bürger in Wut jeweils eins). Auch von militanten Aktionen gegen Parteieinrichtungen war die AfD im genannten Zeitraum am meisten betroffen, nämlich fünfmal. Für SPD und Grüne stehen jeweils zwei, für die FDP drei einschlägige Taten zu Buche.