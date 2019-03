Ein Ausflug auf der Weser (Hohentorshafen) endete unschön für zwei Kanufahrer. (Symbolbild) (Karsten Klama)

Elf Fahrzeuge und 35 Rettungskräfte waren am Freitag beim Hohentorshafen in Bremen im Einsatz, um zwei Kanufahrer zu retten. Die beiden Männer waren gegen kurz vor 15 Uhr in der Weser gekentert und konnten sich nicht selbstständig retten. Laut Feuerwehr Bremen wurden drei Feuerwachen, Rettungstaucher und ein Motorrettungsboot alarmiert, sowie die DLRG und der Rettungsdienst. Luftunterstützung durch einen Rettungshubschrauber sei wegen Paralleleinsätzen nicht möglich gewesen.

Für die Kanufahrer ging der Fall glimpflich aus: Als die Einsatzkräfte eintrafen, hielt sich einer von ihnen bereits an einer Kaimauer fest. Er wurde in das Rettungsboot gezogen und in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Kanute wurde von einem zufällig vorbeikommenden Sportboot gerettet und an Land abgesetzt, wo er ebenfalls von den Ersthelfern versorgt wurde.

Die Weser war für den Zeitraum der Rettung bis etwa 16 Uhr für den Schwerschifffahrtsverkehr gesperrt. (ech)