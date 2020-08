Kirsten Kappert-Gonther, seit 2017 als Bremer Grüne im Bundestag, möchte auch zur Wahl 2021 wieder auf dem Spitzenplatz antreten. (Christina Kuhaupt)

Die Ärztin Kirsten Kappert-Gonther sitzt seit 2017 für die Bremer Grünen im Deutschen Bundestag - und sie möchte ihre Arbeit dort nach der Wahl im kommenden Herbst fortsetzen. In einem Schreiben an die Mitglieder des Bremer Landesverbandes bittet sie nun um deren Unterstützung.

„Wir haben erlebt, dass es auch der Opposition heraus gelingen kann, wichtige Impulse zu setzen, Mehrheiten zu organisieren und Gesetzesänderungen zu erwirken“, heißt es in dem zweiseitigen Brief. Als Beispiele nennt die Obfrau der Grünen-Fraktion im Gesundheitsausschuss Verbesserungen bei der Geburtshilfe und Organspende an sowie das Anfang Juli beschlossene Werbeverbot für Tabakwaren.

„Doch erst wenn wir im Bund noch größere Gestaltungsmacht haben, können wir gemeinsam die großen Schritte zur Bewältigung der Klimakrise gehen und mehr für soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Kultur und Gesundheit erreichen“, unterstreicht die Abgeordnete. Und sie nennt konkrete Ziele, für die sie in der kommenden Legislaturperiode kämpfen will: „Wir brauchen die Verkehrs-, Agrar- und Energiewende, denn mehr Grün in unseren Städten, eine menschen- und tiergerechtere Landwirtschaft und der 100-prozentige Umstieg auf erneuerbare Energien sind essenziell sowohl für das Klima als auch für unsere Gesundheit.“

Kappert-Gonther wirbt vor allem mit ihrer Gesundheitsexpertise: „Viele Jahre war ich als Ärztin aktiver Teil unseres Gesundheitswesens und kenne seine Baustellen.“ Das Gesundheitssystem müsse nun - unter dem Eindruck der Coronakrise - krisenfest, vernetzt und geschlechtergerecht werden, fordert die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.

Unterstützung vom Landesvorstand

Rückenwind vom Landesvorstand hat Kappert-Gonther bereits. Man freue sich sehr über die Bewerbung, versichern Alexandra Werwath und Florian Pfeffer den Parteimitgliedern. „In den letzten drei Jahren hat sie Menschen aus Bremerhaven und Bremen sowie uns als Grüne sehr gut in Berlin vertreten. Kirsten steht für Klimaschutz, eine vom Menschen her gedachte Gesundheitspolitik und eine offene Gesellschaft“, betont die Doppelspitze der Grünen.