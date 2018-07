Kirsten Kappert-Gonther war 12 Jahre lang Klinikärztin und sitzt nun für die Bremer Grünen im Bundestag und im Gesundheitsausschuss. (Privat)

Sie lehnen Gebühren ab, um die Notaufnahmen zu entlasten. Warum?

Patientinnen und Patienten, die sich in Not befinden und eine medizinische Einschätzung brauchen, wissen häufig nicht, wohin sie sich am besten wenden sollen. Da liegt der Weg in die Notaufnahme erst mal nahe. Auch dann, wenn es aus medizinischer Sicht vielleicht gar nicht notwendig wäre. Eine Gebühr nützt nichts. Die notfallmedizinischen Strukturen müssen so verändert werden, dass Patientinnen und Patienten die Angebote erreichen, die sie brauchen. Dafür sind eine Reihe von Reformen notwendig. Gebühren aber würden kein einziges Problem lösen.

Die inzwischen wieder abgeschaffte Praxisgebühr sorgte dafür, dass einige Patienten nicht oder zu spät einen Arzt aufsuchten. Könnte eine Gebühr für die Notaufnahme aus Ihrer Sicht ähnliche Folgen haben?

Ja, das kann zumindest passieren. Die Praxisgebühr wurde wieder abgeschafft, weil sie erstens keinen sinnvollen Effekt hatte. Zweitens hat sie im Einzelfall Menschen davon abgehalten, sich rechtzeitig medizinische Hilfe zu holen. Beides befürchte ich auch, wenn es ein Eintrittsgeld für die Notaufnahmen gäbe. Nachdem es nun von vielen Seiten massive Kritik an dem Vorschlag gab, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung zwar gesagt, die von ihr vorgeschlagene Gebühr sei nur die letzte Option. Aber auch dafür taugt sie nicht. Eine Gebühr verbessert die Versorgung nicht, sondern führt womöglich sogar dazu, dass notwendige Reformen auf die lange Bank geschoben werden

Sie sprechen von unklaren Strukturen. Wieso nehmen nicht mehr Menschen den Ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch?

Es gibt die Krankenhausstruktur und das System der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Diese beiden Versorgungsstrukturen laufen im Bereich Notfallversorgung nebeneinander her und sind nicht ausreichend gut vernetzt. Für Patientinnen und Patienten ist oft nicht klar, an welches System sie sich wenden sollen. Die Nummer unter der der kassenärztliche Notdienst zu erreichen ist, die 116117, kennt kaum jemand. Deswegen gehen viele Menschen bei Beschwerden in das nächstgelegene Krankenhaus, auch wenn sie vielleicht gar kein Notfall für das Krankenhaus sind. Das kann man allerdings erst wissen, wenn die Untersuchung stattgefunden hat.

Wie sieht Ihr Vorschlag für eine Verbesserung der Strukturen aus?

Wir Grünen wollen, dass diese nebeneinander herlaufenden Strukturen verknüpft werden. Es braucht eine einheitliche Anlaufstelle und eine zentrale Telefonnummer. Unserer Meinung nach sollte das die 112 sein, weil die am besten etabliert ist. Dort wird eine professionelle Ersteinschätzung vorgenommen und den Patienten geraten, ob sie ins Krankenhaus gehen sollten oder besser zum Hausarzt. Zusätzlich gibt es gemeinsame Notfallanlaufstellen, in denen eine Erstuntersuchung vorgenommen wird. Anschließend werden die Patienten dorthin weitergeleitet, wo sie am besten mit ihren Beschwerden aufgehoben sind. Menschen, die eigentlich ambulant behandelt werden könnten, kommen dann nicht mehr in die Krankenhausnotaufnahmen.

Sie wünschen sich eine engere Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Arztpraxen. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass das funktioniert?

Ja, ich bin sicher, dass das funktionieren kann. Dadurch dass es eine Anlaufstelle gäbe, die allgemein bekannt ist, wäre es dann für die Patientinnen und Patienten vollkommen eindeutig, wo sie hingehen können. Das macht Sinn für die Bevölkerung und ist ein System, was in anderen Ländern in Europa, beispielsweise in den Niederlanden und in Dänemark, bereits gut funktioniert.

Glauben Sie, dass Patienten die Einschätzung per Telefon, bei der entschieden wird, ob sie in die Notaufnahme oder zu ihrem Hausarzt gehören, gut annehmen werden?

In Dänemark werden sogar nur noch telefonische Anmeldungen angenommen und das funktioniert gut. So weit würde ich allerdings bei uns nicht gehen. Patienten sollen auch weiterhin direkt zu Notfallstellen gehen können. Warum sollte so eine sinnvolle Struktur nicht angenommen werden? Kein Mensch setzt sich aus Langeweile in die Notaufnahme, sondern weil er dringend eine medizinische Einschätzung braucht.

Auch die Qualität der Notfallversorgung soll sich verbessern. Manche Kliniken entsprechen nicht dem neuen Standard und fallen heraus. Verschärft sich die Lage der Notaufnahmen so nicht noch mehr?

Es kommt darauf an, wie gut man das macht. In Dänemark wurden die Notaufnahmen sogar um die Hälfte reduziert, aber gleichzeitig durch das System der telefonischen Ersteinschätzung verstärkt. Dadurch ließen sich sogar Komplikationen senken. Ich meine, dass Notambulanzen zu Erstanlaufstelle ausgebaut werden sollten. Und in den Flächenstaaten mit wenigen Kliniken – für Bremen ist das glücklicherweise nicht relevant, weil dort alle Krankenhäuser sehr schnell erreichbar sind – ist vorgesehen, Einrichtungen, die die Standards im Moment noch nicht erfüllen, erst einmal offen zu lassen und gegebenenfalls nachzurüsten.

Kleinere Kliniken könnten sich so eine Nachrüstung gar nicht leisten. Woher könnte das Geld dafür kommen?

Wenn entschieden ist, wie groß eine Distanz zu einer Notaufnahmestelle sein darf, müssen die Mittel im Gesundheitswesen so umgeschichtet werden, dass alle eine gute Versorgung im Notfall bekommen. Im Gesundheitswesen ist viel Geld vorhanden, es muss nur sinnvoll verteilt werden.

Das Gespräch führte Ina Bullwinkel.

Zur Person

Kirsten Kappert-Gonther (51) sitzt für die Bremer Grünen im Bundestag und im Gesundheitsausschuss. Bevor sie Politikerin wurde, arbeitete Kappert-Gonther mehr als zwölf Jahre als Klinikärztin.