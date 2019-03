Seit 2008 lebt das Ehepaar Rücker in seinem Klinker-Bau am Ende der Rablinghauser Landstraße. (Christina Kuhaupt)

Risse in Wänden, im Boden, in den Fliesen. Wenn Matthias und Susanne Rücker sie alle präsentieren, geht diese Führung durch das ganze Haus: hier und hier und hier. Eigentlich sind die Risse überall. Vor zwei Jahren waren sie plötzlich da. Genauso wie die kleinen Erdbeben, alle paar Minuten.

Seit 2008 lebt das Ehepaar Rücker in seinem Klinker-Bau am Ende der Rablinghauser Landstraße. Direkt vor der Haustür befindet sich die Bus- und Endhaltestelle Rablinghausen. In regelmäßigen Abständen halten hier die Busse der Linien 61 und 62. Wo sie dann stehen, lässt sich leicht erkennen: Die Busse haben in all den Jahren ihre Spuren auf dem weichen Asphalt hinterlassen. Exakt da, wo sich die drei Radachsen der haltenden Busse befinden, ist die Straße ausgebessert worden. Wie schwarze Pflaster hält der Reparatur-Asphalt die Straße zusammen.

Manche denken, die Rückers würden sich über den Lärm der Busse beschweren. „Aber darum geht es nicht“, sagt Frau Rücker. Die Bushaltestelle hatte das Paar immer für Luxus gehalten. „Wenn wir mal alt sind und nicht mehr so gut Auto fahren können, sind wir trotzdem noch mobil“, sagt ihr 55-jähriger Mann. Als die Rückers 2008 ihr Haus in der Rablinghauser Landstraße bauten, war die Bushaltestelle ohnehin schon da. Acht Jahre später, im Juni 2016 bemerkte das Ehepaar dann zum ersten Mal, dass etwas anders war. Als die beiden aus dem Urlaub zurückkamen, sahen sie, dass der Aktenschrank verrückt worden war. Die freigelegten Abdrücke der Schrankbeine im beigen Teppich waren der Beweis. Ein Einbrecher?, fragte sich das Ehepaar zunächst. Nein. Aber wie kann es sein, dass sich ein schwerer Schrank von allein verschiebt?

Zwei Abende später, die Rückers lagen bereits im Bett, spürten sie plötzlich eine kleine Erschütterung. „Hat gerade etwa das Haus gewackelt? Das kann nicht sein“, dachte sich die 53-jährige Susanne Rücker. „Jetzt werden wir verrückt.“ Es dauerte einige Wochen, bis sich die Rückers schließlich sicher waren, dass sie sich das nicht bloß einbildeten. Da bemerkten sie die Rillen auf der Straße vor ihrer Haustür. Jedes Mal, wenn dort ein Bus darüber fuhr, wackelte das Haus ein bisschen.

ASV mit Zuständigkeit - aber ohne Rückmeldung

Ende 2016 verfasste Matthias Rücker schließlich mehrere E-Mails. Erst wandte er sich an die Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Die sagte ihm, das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) sei zuständig. Also schilderte er in einer weiteren E-Mail förmlich das Problem, bat um Ausbesserung der Straße und setzte dafür auch eine Frist. Weil Herr Rücker für seine E-Mail eine automatische Lesebestätigung erhielt, weiß er, dass sie wahrgenommen wurde. Bis heute hat sich das Amt aber nicht bei ihm gemeldet.

In der Zwischenzeit wurde das Problem so akut, dass die Rückers einen Anwalt einschalteten. „Wir verlangten, dass die Straße in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden sollte“, sagt Rechtsanwalt Hendrik Jürgens. Schon damals waren an den Hauswänden die ersten kleinen Risse zu sehen. Vor allem aber wurden die Erschütterungen immer schlimmer.

„Zu Hochzeiten mussten wir unseren ganzen Tag dem Busfahrplan anpassen“, sagt Matthias Rücker. Es habe schließlich so sehr gewackelt, dass sich das Paar beim Treppenlaufen am Geländer festhalten musste. Susanne Rücker, die zu Hause Uhren herstellt, habe nur noch in den Bus-Pausen arbeiten können. Auch das Schlafen wurde immer schwieriger. Zwei bis dreimal pro Nacht sei das Paar aufgewacht. „Das ganze Bett hat gewackelt, das kann sich keiner vorstellen“, sagt Herr Rücker. „Es gab Zeiten, da bin ich vor dem letzten Bus gar nicht erst ins Bett gegangen, weil ich sowieso wieder aufgewacht wäre“, sagt seine Frau. Irgendwann drehte sich alles nur noch um Busse.

Busse lösen Alarmanlagen aus

Fast ein Jahr ging das so, bis im Frühjahr 2018 die Straße das erste Mal ausgebessert wurde. „Die sind dann mit ihren Kannen gekommen, haben das Gemisch in die Löcher gegossen, sind ein paar Mal mit ihren Gummistiefeln drüber gelaufen und das war's“, erzählt Frau Rücker. Es dauerte nicht lange, bis die Straße wieder in ihrem vorherigen Zustand war, das Haus wieder täglich wackelte. „Hätte es wirklich mal ein Erdbeben gegeben, ich hätte es ja gar nicht gemerkt“, sagt Susanne Rücker. Irgendwann betraf das Problem schließlich auch die Nachbarn. Gegenüber schrillte regelmäßig nachts die Alarmanlage des Autos, wenn ein Bus vorbeifuhr. Auch die Nachbarn meldeten sich daraufhin beim ASV.

Anwalt Jürgens sagt, das Problem liege am Straßenbelag. Die handelsübliche Asphaltierung sei schlicht nicht dafür gemacht, dass dort mehrmals am Tag tonnenschwere Busse parkten. Häufig über längere Zeiträume, zum Beispiel, wenn die Busfahrer Pause machen.

Als die Löcher wieder so tief waren, dass auch Rückers Haus wieder wackelte, beantragte Jürgens ein Eilverfahren. Das Gericht und auch das ASV sollten sich die Zustände selbst anschauen, am eigenen Leib spüren, wie sehr das Haus der Rückers erschüttert wurde, jedes Mal, wenn ein Bus durch die Löcher fuhr. Schließlich wurde ein Termin im November ausgemacht, an dem auch der Richter vorbeischauen wollte. Aber zwei Tage vor dem Termin wurden die Löcher erneut gefüllt.

Ein Mitarbeiter des ASV sagte den Rückers und Anwalt Jürgens damals, er habe von der Ausbesserung nichts gewusst. Die Straße würde aber turnusgemäß erneuert – dann sei es wohl wieder so weit gewesen. War es also nur Zufall, dass die Ausbesserung zwei Tage vor dem Besichtigungstermin des Gerichts stattgefunden hat? Jürgens atmet laut ein: „Ich sag' mal so: So einen Turnus hat es vorher ja auch nicht gegeben.“

Mittlerweile haben die täglichen Erdbeben besorgniserregende Spuren am Einfamilienhaus der Rückers hinterlassen. Mit einem Flummi demonstriert Matthias Rücker, dass die zur Straße gewandte Seite des Hauses leicht abgesunken ist: Lässt er den Flummi los, rollt er langsam Richtung Haustür. „Da ist der Estrich schon gebrochen“, sagt Herr Rücker. Wenige Zentimeter daneben hat er die Sockelfliesen wieder provisorisch an die Wand geklebt. Nach und nach sind sie abgefallen. In der Küche und im Badezimmer lockern sich die Fliesen an Boden und Wänden. Und neben der Treppe ist ein feiner, aber meterlanger Riss zu sehen.

Baufirma veranschlagte 15 000 Euro für die Schadensbehebung

Vor einigen Monaten hat das Ehepaar die Schäden von einer Baufirma begutachten lassen. 15 000 Euro veranschlagte sie für die Behebung. Seitdem seien die Risse aber größer und zahlreicher geworden, sagt Matthias Rücker. Auch der Boden im Wohnzimmer würde seit neuestem knacken. Darunter liegt eine Fußbodenheizung. „Wenn die was abbekommen hat, dann Mahlzeit“, sagt Frau Rücker.

Am Anfang wollte das Paar einfach nur, dass die Straße neu gemacht wird. „Die kleinen Risse hätten wir dann selbst weggemacht, aber diese Schäden können wir nicht mehr selbst beheben“, sagt Herr Rücker. Mittlerweile geht es auch um Schadenersatz. Denn das Ausmaß der Schäden nimmt laut Matthias Rücker zu, je mehr sich die Straße vor ihrer Tür wieder abnutzt. Die Rückers haben Angst, dass bald Wasser- oder Gasleitungen beschädigt werden könnten. Die Schäden beseitigen lassen können sie aber auch nicht, solange die Sache mit der Straße nicht geklärt ist.

Eigentlich hatte man sich mit dem ASV darauf geeinigt, dass die Straße vor dem Haus der Rückers komplett neu gemacht werden sollte – mit Beton anstatt mit Asphalt. Ein Belag, der wesentlich härter ist. So sollten zukünftig neue Straßenschäden vermieden werden. Aber kurze Zeit später teilte das ASV in einem Schreiben mit, die Straßenerneuerung könne frühestens 2021 stattfinden. „Das war so nicht abgesprochen“, sagt Jürgens und schüttelt den Kopf.

Das ASV teilte auf Anfrage dem WESER-KURIER mit, dass es sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern wolle. Einen Gerichtstermin gibt es noch nicht.

Momentan ist es ruhig. Wenn ein Bus vorbeifährt, spürt man das im Haus nicht. Denn noch hält die letzte Ausbesserung. Den Rückers graut es vor dem Tag, an dem die kleinen Erdbeben erneut beginnen. „Auf Dauer macht das krank“, sagt Matthias Rücker. Beim letzten Mal habe er seine Frau irgendwann weinend im Wohnzimmer vorgefunden. Ein Arzt riet dem Paar, das Haus zu verkaufen. „Aber wer will denn so ein Schrotthaus kaufen?“, fragt Frau Rütter. Im Flur hängt ein Schild. „Hier wird gelacht“, steht dort. So lange, bis die Schlaglöcher wieder da sind.