Das Wirtschaftsressort residiert an der Zweiten Schlachtpforte. (Christina Kuhaupt)

Rauch-Zeichen

Bremen sorgt sich ums Buten- und Binnenklima. Dass die zur Problembedenkung jüngst beschlossene Enquete-Kommission eine vergnügungssteuerpflichtige Angelegenheit wird, ist schon aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas zweifelhaft. Weitere Hinweise darauf, dass die Treffen eher ungemütlich werden, lieferte Thomas Röwekamp, als CDU-Fraktionsvorsitzender quasi der Erfinder der ganzen Sache. Die Parlamentarier und externe Experten, die die Runde stellen werden, sollen bitte ausschließlich die Köpfe rauchen lassen, kündigte er an, Pausen zum Nikotinkonsum will er nicht dulden. Schließlich schädige man sich mit dem Gequalme nicht nur selbst, sondern durch erhöhten Kohlendioxid-Ausstoß auch die Umwelt, und das ganze Kraut muss vorher irgendwo wachsen, was wertvolle Ressourcen verbraucht. Dieser Hinweis brachte in der Parlamentsdebatte Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), Nichtraucherin, auf eine weitere Einschränkung: An der Verpflegung sei ebenfalls zu sparen, vor allem nämlich an Schokocreme-Brotaufstrichen, Stichwort Palmöl. Diese Aussicht ließ Röwekamp erblassen, erklärter Nutella-Freund und -Konsument. Weitere Vorschläge, wie nur tagsüber und draußen zu tagen (weniger Strom- und Heizkosten), nimmt die Kommission gerne entgegen.

Kohl-Flucht

Nicht nur Prinz Harry und Meghan flüchten aus der Monarchie. Auch in Bremen ist ein royaler Abgang zu verzeichnen: Seine Majestät Tim I. (bürgerlich: Cordßen) hat sich frühzeitig von Amt und Würden verabschiedet. Als regierender Kohlkönig der Wirtschaftsbehörde hätte der ehemalige Pressesprecher die Fahrt in diesem Jahr anführen müssen, überlässt sein Kohl-Volk aber nach dem Wechsel zu neuen Ehren (Staatsrat) und Aufgaben (Wissenschaft und Häfen) Nils Hesse, Büroleiter von Kristina Vogt. Der wiederum sorgt als Vegetarier für eine Neuerung: erstmals kommt vegetarische Pinkel aufs Menü. Das Wirtschaftsressort scheint sowieso eine interessante Adresse für Kohlfahrer zu sein, zumindest schaute die Senatskanzlei auf ihrer Tour dort vorbei.