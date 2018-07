Til Mette plaudert mit Axel Brüggemann über seine Arbeit als Zeichner. (Frank Thomas Koch)

Er ist gebürtiger Bielefelder, lebte mehr als zehn Jahre in New York und inzwischen in Hamburg. Sein Herz gehört aber Bremen, wo er Geschichte und Kunst studierte. Ein Lebensabschnitt, der für Karikaturist Til Mette zur prägendsten Zeit des Lebens gehöre, wie er bei der Talkreihe WESER-Strand zugab, die am Freitagabend aufgezeichnet wurde. Und diese Leidenschaft zu dieser Hansestadt merkt man ihm an, wenn man Sonntag für Sonntag seine Karikaturen im „Kurier am Sonntag“ anschaut, wo er mit süffisanten und subversiven Zeichnungen mit spärlichen, gleichwohl eingängigen Begleittexten die Vorgänge in Bremen und umzu unter die Lupe nimmt.

Schneidet auch gerne mal eine Grimasse: Til Mette (links) mit Moderator Axel Brüggemann. (Frank Thomas Koch)

Trump sei furchtbar langweilig für ihn als Karikaturisten

Beim WESER-Strand hat Til Mette Einblicke nun in sein Schaffen gewährt. Dabei gab er unumwunden zu, dass es nicht immer leicht sei, das politische Personal in Bremen zu zeichnen. „Bei Bürgermeister Carsten Sieling fällt mir immer nur der Konfirmand ein“, sagte der 61-Jährige und hatte die Lacher auf seiner Seite. Woher diese Einschätzung rührt? „Bremen ist auf eine ganz schräge Art konservativ“, ist seine Erklärung.

Ähnlich erginge es ihm bei Donald Trump. Viele Menschen schätzten es als unglaubliches Glück ein, den US-Präsidenten zu haben, der immer wieder neue Angriffsflächen für Karikaturen biete. Mette sieht es anders. „Er ist furchtbar langweilig.“ Es gebe nicht so viele Varianten, diese Dreistigkeit auf ein Bild zu bannen. Die Aussage sei schlichtweg immer die gleiche. Das sei ermüdend. Da finde er die Vorgänge in der deutschen Politik mit dem aktuellen Asylstreit und der Koalitionskrise viel spannender - selbst, wenn er glaube, dass auch all das einer festen Methode folge.​

