Sie ist amtierende Stadtprinzessin der Carneval Gesellschaft "Nordlichter" Bremen: Marion Hug. Sie sagt: "Karneval liegt mir im Blut." (Frank Thomas Koch)

Marion Hug kann es kaum noch abwarten. Nur noch einen Tag muss die gebürtige Rheinländerin am Sonntag warten. Von den Haaren bis zum Kleid: Am Rosenmontag muss alles stimmen. „Es ist schließlich das Highlight jeder Karnevalssession“, sagt sie. Diesen Höhepunkt feiert sie nicht in der Karnevalshochburg Köln, sondern in Bremen – aus gutem Grund.

Seit fast 14 Jahren gehört Hug der Carneval Gesellschaft „Nordlichter“ Bremen an. Sie ist amtierende Stadtprinzessin und repräsentiert den Klub nach außen. Die 44-Jährige stellt sich jedes Jahr dieselbe Frage: Welches Kleid kommt für sie für den Rosenmontag in Frage? In den eigenen Kleiderschrank greifen oder gar doch ein neues kaufen? Hug hat sich entschieden. Im Internet ist sie diesmal fündig geworden und hat ein Gothic-Kleid in schwarz ausgewählt.

„Ich fand den Schnitt so schön“, begründet die Mutter von zwei Töchtern, 18 und 20, ihre Wahl. „Am Rosenmontag werde ich mich den ganzen Tag darauf freuen, mir abends das Kleid anziehen zu dürfen und loszugehen.“ Dass Hug ihr Kostüm im Internet gekauft hat, ist bei ihr eher die Ausnahme. In der Vergangenheit ist sie schon öfters nach Köln gefahren. Zu Deiters, einem Kostümhändler mit mehreren Standorten im Rheinland, um sich dort einzukleiden.

Das Rheinland war bis zu ihrem zwölften Lebensjahr ihr Zuhause. Aufgewachsen ist sie in Bonn. Seit 1986 lebt Hug Bremen. Zunächst in Huchting, ab 1992 in Walle. Dass es in Bremen einen Karnevalsverein gibt, hat die Haushaltshilfe erst spät erfahren. Die Carneval Gesellschaft „Nordlichter“ Bremen trat 2004 im Walle-Center auf. Mit ihren Kindern wollte Hug im Einkaufscenter eigentlich nur einkaufen.

„Das hat sich dann aber erledigt, weil ich einfach nicht weiterlaufen konnte“, sagt sie. Hug war von den Tanzkünsten begeistert, ließ sich die Adresse vom Vereinslokal geben und versicherte, noch am selben Abend vorbeizukommen. Sie hielt Wort und trat dem Klub sogar gleich bei. „Und die ganze Familie habe ich auch mitreingezogen und die Anmeldung für alle mitabgegeben.“

Der Karneval hat in ihr schon immer eine besondere Faszination ausgelöst – vor allem der Rosenmontagsumzug. Schon als Kind habe sie vor dem TV gesessen und die Tanzmariechen und Garden bewundert. „Der Fernseher ist heiß gelaufen“, sagt Hug. „Die Füße haben stets mitgewippt. Es hat einfach gekribbelt.“

"Alle halten zusammen"

Den Kölschen Karnevalsenthusiasmus wünscht sie sich auch manchmal auf Bremens Straßen. „Es wäre schon schön, wenn der Marktplatz am 11.11. oder am Rosenmontag voller Menschen wäre. Das wäre ein echtes Highlight.“ Davon sind die Bremer aber noch weit entfernt. Das merkt Hug, wenn sie etwa am 11.11. kostümiert zehn Minuten zu Fuß von ihrer Wohnung zum Vereinslokal in die Vegesacker Straße geht.

„Man wird auf der Straße halt komisch angeguckt“, findet sie. „Als wenn es etwas Schlimmes wäre. Aber es ist ja nichts Schlimmes.“ Ihre Laune und ihre Freude am Karneval lässt sie sich davon nicht verderben. Die zweifache Mutter genießt die fünfte Jahreszeit in der Hansestadt. Der Karnevalsverein sei wie eine kleine Familie, betont sie. „Alle halten zusammen.“

Sie genießt die närrische Zeit besonders dann, wenn sie Karnevalslieder hört. „Man kennt die Songs auswendig, singt sie mit, schunkelt und hat Spaß. Es steckt einfach in einem drin.“ Ihr Lieblingskarnevalshit, auf den sie besonders nicht am Rosenmontag verzichten will, ist „Einmol Prinz zo sin“ von Wicky Junggeburth – ein Klassiker unter den Kölschen Liedern.

Dieser Song hat für die amtierende Stadtprinzessin eine besondere Bedeutung. „Das Lied handelt von einem Prinzenpaar. Das finde ich toll.“ Den Rosenmontag wird die 44-Jährige im Vereinslokal verbringen – wie in den 14 Jahren zuvor. Sie freut sich am Rosenmontag auf den mit Girlanden und Karnevalsfiguren geschmückten Raum, auf die Tänze und auf den Moment, wenn eine Jury die drei besten Kostüme des Abends prämiert.

So schön der Rosenmontag für sie und ihre Vereinskameraden auch ist, an diesem Tag wird ihnen aber auch immer wieder bewusst: „In zwei Tagen ist die Session wieder zu Ende“, sagt Hug. „Aber schon ab Aschermittwoch fiebert man schon hin, am 11.11. wieder loslegen zu können.“ Ein Leben ohne die närrische Zeit kann sie sich nicht vorstellen. „Karneval ist mein Leben“, sagt Hug. Vor allem wenn sie viel Stress hat, wirkt bei ihr die närrische Zeit beruhigend. „Der Karneval holt einen runter. Er ist mein Ruhepol.“