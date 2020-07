Karstadt Sports könnte in Bremen bleiben. (Christina Kuhaupt)

Die Filiale von Karstadt Sports in der Sögestraße bleibt offenbar erhalten. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ nach Informationen aus dem Umfeld des Betriebsrats berichtet, schließt die Kette weniger Filialen als angekündigt. Neben Bremen sollen auch Läden in Dortmund, Karlsruhe und dem Hamburger Stadtteil Harburg von der Schließung verschont bleiben.

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen bundesweit in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Unternehmen rechnet aufgrund der Pandemie und den dadurch ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro. Der Konzern kündigte daraufhin an, zahlreiche Filialen zu schließen, darunter Galeria Kaufhof in Bremen.