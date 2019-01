Finanzstaatsrat Henning Lühr (Christina Kuhaupt)

Henning Lühr: So pauschal stimmt das nicht. Zum Beispiel ist im Service-Center Bau die EC-Kartenzahlung möglich, beispielsweise für Bauakteneinsichten. Tatsächlich haben wir aber in dieser Angelegenheit Aufholbedarf. Wir haben uns zwar seit vielen Jahren vorgenommen, den bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Verwaltung zu fördern, doch die Zuständigkeiten liegen bei den einzelnen senatorischen Dienststellen. Leider war es in den vergangenen Jahren oft so, dass das Geld für diese Investitionen dort nicht vorhanden war.

Ja, es bestehen zurzeit unterschiedliche Verfahren in der Verwaltung. Im Bürger-Service-Center mit seinem starken Publikumsverkehr ist die Kartenzahlung möglich, und im Gesundheitsamt sowie beim Amtsgericht kann man in bar bezahlen.

In Baden-Württemberg ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt Unterschiede. In finanzstarken Städten wie Stuttgart oder Sindelfingen ist das tatsächlich die Regel, doch in den kleineren Kommunen längst noch nicht umgesetzt. Bremen ist an dem Thema dran. Aktuell läuft ein konkretes Projekt, um die Zahlungsmöglichkeiten zu verbessern und einen einheitlichen modernen Stand zu erreichen.

Wir erarbeiten im ersten Quartal einen Generalplan, den wir auch schon 2019 umsetzen möchten. Die Kartenzahlung soll flächendeckend möglich werden. Auch das kontaktlose Bezahlen mittels NFC-fähiger Karten oder Smartphones soll in 2020 möglich werden. Dies werden wir mit unserer Hausbank Schritt für Schritt umsetzen.

Mehr zum Thema Interview mit Bremens Finanzstaatsrat Lühr „Digitalisierung muss dem Bürger dienen“ Bremens Finanzstaatsrat Henning Lühr übernimmt zum 1. Januar den Vorsitz des IT-Planungsrats von ... mehr »

Ja, denn wir stellen die notwendigen Investitionsmittel bereit. Das Finanzressort koordiniert das Projekt und finanziert es. Es soll schnellstmöglich umgesetzt werden, denn der Bürger soll selbstverständlich die Möglichkeit erhalten, wie im Kaufhaus, Restaurant oder auch im Taxi mit Karte und perspektivisch mit dem Smartphone zu bezahlen. Das gilt auch für die Justiz.

Wir sind in der glücklichen Lage, dass eine moderne Standardsoftware für die Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Verwaltung unter anderem von den Ländern Sachsen und Baden-Württemberg im Rahmen des IT-Planungsrats von Bund und Ländern entwickelt wird. Sie soll dann von Bremen übernommen werden. Wir sorgen dann selbst dafür, das die bremischen Besonderheiten berücksichtigt werden.

Nein, das ist ein ganz großes Aufgabenpaket unter vielen im Bereich der Digitalisierung. Insgesamt geht es um etwa 2700 verschiedene Verwaltungsdienstleistungen, für die digitale Lösungen zu erarbeiten sind. Die Entwicklung ist auf die Bundesländer aufgeteilt worden. Bremen ist für den Bereich Eltern und Kind federführend und arbeitet bei Wirtschaftsangelegenheiten und auch bei der elektronischen Baugenehmigung mit.

Generell bauen wir im Finanzressort die zentrale Infrastruktur für Online-Zahlungen auf, die dann künftig für alle Digitalisierungsvorhaben genutzt werden kann. Mit der neuen bundesweiten Standardsoftware sind wir dann vorne mit dabei. Parallel dazu läuft das Pilotprojekt für E-Payment bei Geoinformation, also dem früheren Katasteramt an. Voraussichtlich Ende Mai wird es möglich sein, Liegenschaftskarten am eigenen PC abzurufen und auszudrucken und auch online zu bezahlen.

Mehr zum Thema Schneller ans Geld kommen Bremen startet die E-Rechnung Statt per Post können Firmen, die für die Stadt Bremen gearbeitet haben, ab sofort die Rechnungen ... mehr »

Zur Person

Henning Lühr

ist seit 2003 Staatsrat für Finanzen und koordiniert den IT-Einsatz in der bremischen Verwaltung. Der Jurist hat in diesem Jahr den Vorsitz des IT-Planungsrats von Bund und Ländern übernommen. Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen Ländern und Bund.