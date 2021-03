Eine Ampulle mit Corona-Impfstoff wird beschriftet. Nach einem Vorschlag aus Bremen soll jetzt das Verfahren für chronisch Kranke verändert werden. (Andreas Arnold/DPA)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat auf der Konferenz der Landesgesundheitsminister am Montag zugesagt, einem Bremer Vorschlag zu folgen. Danach sollen Vorerkrankte eine verbindliche Einladung zur Corona-Impfung inklusive Anmeldungs-Code über ein Anschreiben ihrer jeweiligen Krankenkasse bekommen können. Die Kassen können aus den Daten die Impfberechtigung feststellen. Bislang sieht die Impfverordnung zwingend vor, dass die Betroffenen selber aktiv werden und sich ein ärztliches Attest besorgen müssen.

Die nicht zuletzt auf Initiative der Bremer AOK von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) auf den Weg gebrachte Vorschlag, die Betroffenen direkt anzuschreiben, soll einen Ansturm auf die Arztpraxen verhindern und zugleich die Auslastung des Impfzentrums besser steuern.

Allerdings wird es wohl noch dauern, bis die mündliche Zusage Spahns Eingang in einer veränderte Impfverordnung findet. Darum will Bremen laut Bernhard jetzt „mit der zweitbesten Lösung starten.“ Danach sollen die Krankenkassen ihre betroffenen Versicherten über die Impfmöglichkeit informieren, aber nicht mehr direkt den Anmeldungs-Code versenden. Mit dem Anschreiben seiner Kasse kann der Versicherte den Code aber bei seinem Arzt erhalten, inklusive des derzeit von der Impfverordnung verlangten Attests. Das Gesundheitsamt will die Einladungscodes dafür in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung an die niedergelassenen Ärzte verteilen. Ohne das Schreiben der Kasse sollen keine Codes herausgegeben werden.

„Damit können wir bis zur Änderung der Impfverordnung den Run auf die Arztpraxen zumindest etwas steuern“, begründet Bernhard das Vorgehen. Es bleibe bei der Bremer Linie, dass Impfberechtigte direkt informiert werden und dann sehr zeitnah einen Impftermin erhalten.