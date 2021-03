Das Impfzentrum an der Bürgerweide. (Christina Kuhaupt)

An diesem Donnerstag hat die AOK die ersten 4000 Briefe mit Einladungen ins Bremer Impfzentrum an ihre Versicherten verschickt, die aufgrund einer Vorerkrankung einen Anspruch mit hoher Priorität auf eine Corona-Schutzimpfung haben. Damit realisiert sie das von Bremen angeregte Verfahren, Vorerkrankten allein über ein Schreiben ihrer Kasse den Zugang zur Impfung zu ermöglichen. Der Brief mit dem Impfcode ersetzt ein ärztliches Attest als Nachweis.

Auch die übrigen Krankenkassen inklusive der privaten Krankenversicherer sind laut dem Bremer Gesundheitsressort dabei, die Betroffenen über die bei ihnen vorliegenden Abrechnungsdaten zu identifizieren und anzuschreiben. Nicht zuletzt auf Drängen der Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) ist dieses Verfahren inzwischen in der bundesweite geltenden Impfverordnung ausdrücklich beschrieben und erlaubt..

Zu dieser sogenannten Gruppe 2 der Impfberechtigten gehören zum Beispiel Menschen, die an einer schweren chronischen Lungenerkrankung leiden, die eine Organtransplantation hinter sich haben, mit einer akuten Krebserkrankung behandelt werden oder regelmäßig zur Dialyse müssen. Auch Menschen mit geistiger Behinderung, Demenz, schweren psychiatrischen Erkrankungen oder mit Trisomie 21, dem sogenannten Down-Syndrom, fallen in diese Gruppe.

Außerdem zählen auch Menschen mit schwerer Diabetes oder mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 40 dazu. Andere Vorerkrankungen ergeben einen späteren Impf-Anspruch mit Priorität der Gruppe 3, etwa ein BMI über 30 oder Asthma und Rheuma-Diagnosen. Die Briefe werden jetzt nach Altersgruppen gestaffelt ausgesandt, um die Homepage und die Telefone der Impfzentren nicht zu überlasten. Insgesamt schätzt die AOK die Zahl der Vorerkrankten auf 75.000 ihrer Versicherten.

Parallel dazu haben sich Bremen und die kassenärztliche Vereinigung (KV) jetzt grundsätzlich darauf geeinigt, die niedergelassen Ärzte ab April in die Impf-Kampagne einzubeziehen. Das Land wird keinen Gebrauch von der Möglichkeit machen, die Lieferungen von Impfstoff über Großhandel und Apotheken an die Ärzte vorerst auszusetzen. Das hat die Gesundheitsministerkonferenz der Länder am Mittwoch den Landesregierungen zumindest für April eingeräumt. Mehrheitlich hatten sich Bund und Länder zuvor darauf verständigt, die Liefermengen für die Impfzentren ab April zu begrenzen. Stattdessen sollen Impfdosen an die niedergelassenen Ärzte gehen. Das wird nun auch in Bremen so sein.

