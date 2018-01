Bundesweit haben sich Tausende Menschen – vor allem Risikopatienten – bereits vor Beginn der Grippesaison impfen lassen. (dpa)

Niedersachsen steckt in einer Grippe-Welle, und auch Bremen muss sich auf eine Zunahme der Erkrankungen einstellen. Das Landesgesundheitsamt in Hannover hat in diesem Jahr bislang 354 Grippefälle registriert. „Bei rund 23 Prozent der untersuchten Proben von Atemwegserkrankungen konnten Influenza-Erreger nachgewiesen werden. Ab 20 Prozent sprechen wir von einer Grippewelle.

Wir stecken also voll drin“, sagt der Sprecher des Landesgesundheitsamts, Holger Scharlach. Im vergangenen Jahr meldete Niedersachsen 5113 Grippefälle. In den vergangenen drei Jahren seien die Grippewellen besonders heftig ausgefallen. In Bremen habe man es noch mit einer „moderaten Welle“ zu tun, heißt es in der Gesundheitsbehörde.

„Der Höhepunkt steht noch bevor“, warnt die Sprecherin der Bremer Gesundheitsbehörde, Christina ­Selzer. Im Dezember und Januar wurden bislang 30 Grippe-Erkrankungen gezählt, in der vergangenen Saison waren es mit 187 Fällen mehr als sechs Mal soviel. Es gebe eine hohe Dunkelziffer, weil nicht jeder Kranke zum Arzt gehe und nicht immer Proben ans Gesundheitsamt geschickt würden, so Sprecherin Selzer.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der aktuelle und gängige Dreifachimpfstoff in dieser Saison kaum Schutz vor den aktuell zirkulierenden Grippeviren. Deshalb hat die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin eine offizielle Empfehlung für einen anderen und besseren Vierfachimpfstoff herausgegeben.

„Die Kommission rät zu einem Grippeimpfstoff, der nicht nur vor den Influenza-A-Viren und einem Influenza-B-Virusstamm schützt, sondern zusätzlich vor einem weiteren Influenza-B-Stamm“, sagt Sprecherin Selzer. Der Impfstoff sei seit 2012 verfügbar, bisher seien sich die Experten aber nicht einig gewesen, ob der Dreifach- oder der Vierfachimpfstoff besser sei.

Das hat sich nun geändert: Bei der Auswertung der gemeldeten Grippefälle zeigte sich, dass mehr als die Hälfte durch Influenza-B-Viren verursacht wurden, die nicht in dem bislang empfohlenen Dreierimpfstoff enthalten sind, heißt es von der Stiko. Selzer: „Dieser Stamm ist nun in dem Vierfach-Impfstoff enthalten.“

Vierfach-Impfstoff wird unter bestimmten Voraussetzungen übernommen

Empfohlen wird die Impfung vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken, Schwangeren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Das Problem: Bislang übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen als Regelleistung nur die Kosten für den günstigeren Dreifach-Impfstoff.

Der neue Impfstoff wird erst eine reguläre Kassenleistung, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss diesen in die Schutzimpfungsrichtlinie aufnimmt – und das kann bis zu drei Monate dauern. Die Grippesaison 2017/2018 dürfte dann gelaufen sein, sie dauert etwa von November bis in den März.

Krankenkassen in Bremen und Niedersachsen bestätigen dem WESER-KURIER, dass sie dennoch die Kosten für den Vierfach-Impfstoff unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen. „Wir bezahlen den Vierfach-Impfstoff, wenn der Arzt ihn verordnet“, sagt der Sprecher der AOK Bremen/Bremerhaven, Jörn Hons. Der Apothekenpreis je Impfdosis liege bei 23 Euro, der Dreifach-Impfstoff koste etwas mehr als sieben Euro.

Auch die Techniker Krankenkasse sowie die Handelskrankenkasse HKK übernehmen die Kosten, wenn die Impfung medizinisch begründet und ärztlich verordnet ist. „Die Ärzte verordnen den Wirkstoff für Patienten mit besonderen Risiken, etwa bei einer Lungenkrankheit“, sagt HKK-Sprecher Holm Ay. Die DAK verweist darauf, dass sie die Kosten für den breiter wirksamen Impfstoff schon seit Dezember übernimmt.

„Die Ärzte können bei besonders gefährdeten Patienten den Vierfachimpfstoff über die Chipkarte abrechnen“, sagt der Chef der Bremer Landesvertretung, Jens Juncker. Auch die Barmer Krankenkasse in Bremen und Niedersachsen will nicht darauf warten, bis der Bundesausschuss den Vierfachimpfstoff in die Schutzimpfungsrichtlinie aufnimmt und übernimmt die Kosten „bei besonders gefährdeten Patienten“.

Bundesweit haben sich Tausende Menschen – vor allem Risikopatienten – bereits vor Beginn der Grippesaison impfen lassen. Für sie stellt sich die Frage, ob sie nun überhaupt gegen Grippe und damit auch lebensgefährliche Komplikationen geschützt sind. „Menschen, die bereits mit dem Dreifachimpfstoff geimpft sind, haben einen Grippeschutz, auch wenn er nicht ganz so breit ist“, betont die Sprecherin der Bremer Gesundheitsbehörde. Generell empfehle die + kein Nachimpfen.