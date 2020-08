Senator Dietmar Strehl im Haus des Reichs, dem Sitz des Bremer Finanzressorts. (Frank Thomas Koch)

So hatte Dietmar Strehl nicht gewettet. Als er am 15. August 2019 in der Bürgerschaft als Finanzsenator vereidigt wurde, war er darauf vorbereitet, die Früchte eines zehnjährigen Konsolidierungskurses zu ernten. Das Ende der Neuverschuldung schien in Sichtweite, und ab 2020 würden sich dank jährlicher Mehreinnahmen von fast 500 Millionen Euro endlich finanzielle Spielräume für Zukunftsinvestitionen auftun. Davon ist nun keine Rede mehr. Die Corona-Krise hat die Wirtschaft des kleinsten Bundeslandes fest im Griff, seit März befindet sich Strehl im Krisenmodus.

Besser als der 64-jährige Grüne konnte man auf das Amt des Finanzsenators kaum vorbereitet sein. Der Diplom-Betriebswirt hat auch Mathematik studiert, versteht also etwas von Zahlen. 2011 trat er unter Senatorin Karoline Linnert als Staatsrat in das Finanzressort ein. Seither hat er diverse Haushaltsberatungen begleitet, kennt also auch die Erwartungshaltungen der anderen Senatsressorts und die politischen Manöver rund um die Aufstellung eines Etats. Entsprechend geräuscharm liefen im Herbst vergangenen Jahres die Arbeiten am Haushalt 2020/21, obwohl angesichts einer Fülle von Ausgabewünschen aller drei Koalitionspartner zuvor mit ernsthaftem Streit gerechnet wurde.

Es hätte dann alles routinemäßig weiterlaufen können, wäre nicht Corona in die Quere gekommen.

