Polizei und Feuerwehr mussten in Bremerhaven eine eingeklemmte Katze befreien. (Polizei Bremerhaven)

In Bremerhaven hat sich eine Katze im Fensterrahmen eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Passantin das Tier, das sich nicht selbstständig befreien konnte, an der Georgstraße. Daraufhin rief sie die Polizei. Da der 19-jährige Besitzer des Tieres nicht vor Ort und auch nicht telefonisch erreichbar war, brachen die Beamten die Wohnungstür auf.

Die Katze war jedoch so sehr in dem Fensterrahmen eingeklemmt, dass die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert werden musste. Nachdem die Mitarbeiter die Verankerung des Fensters herausgetrennt hatten, gelang es, die Katze behutsam in eine Transportbox zu legen. Anschließend wurde sie in eine Tierklinik gebracht.