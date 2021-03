Zwei ehrenamtlich aktive Katzenfreunde: Stationsleiter Holger Lorenz und Vorstandsmitglied Jeanette Schmidt. (Frank Thomas Koch)

Circa 2000 Quadratmeter groß ist das Grundstück – genug Platz für die Katzen und Menschen, die sich um die Tiere kümmern, sie versorgen und ihnen Ruhe und Freiheit geben. Die Ehrenamtlichen, die sich beim Katzenschutzbund Bremen mit den in der Auffangstation an der Otto-Brenner-Allee lebenden Vierbeinern beschäftigen, haben verschiedene Gründe für ihren Einsatz.

Was den Vereinsvorsitzenden Frank-Jürgen Sommerfeld, die 2. Vorsitzende Jeanette Schmidt, Stationsleiter Holger Lorenz und die anderen Aktiven aber eint, ist die Zuneigung zu den Haustieren. Katzen sollen in der Station vorübergehend eine Bleibe finden, um dann passend zu ihrem jeweiligen Gesundheitszustand, zu individuellen Bedürfnissen und Neigungen an neue menschliche Partner und Familien vermittelt zu werden.

Seit Jahrzehnten aktiv

Jahrzehntelang ist der Katzenschutzbund in Bremen aktiv. Seit rund 30 Jahren engagiert sich Frank-Jürgen Sommerfeld. „Die längste Zeit als Vorsitzender“, sagt er. Der Katzenfreund selbst hat mit seiner Frau immer wieder Katzen im eigenen Heim als Mitbewohner gehabt und nach seinen Worten das Zusammenleben sehr genossen. Nun aber wollen die beiden Bremer daheim keine Vierbeiner mehr bei sich aufnehmen.

Für den Katzenschutzbund wünscht sich Sommerfeld, dass zu den langjährigen ehrenamtlich Aktiven neue, auch jüngere Mitglieder hinzukommen. Ein älteres Ehepaar etwa sei bis zum Beginn der Corona-Pandemie jeden Tag gekommen, berichtet der Vorsitzende des rund 300 Mitglieder zählenden Vereins. Sehr viele seien lange dabei, erzählt Frank-Jürgen Sommerfeld, der noch berufstätig ist. Das gilt auch für die zweite Vorsitzende Jeanette Schmidt.

Mit einigen Vorstandsmitgliedern arbeite er von Beginn an zusammen, führt Sommerfeld aus. Er würde sich freuen, wenn sich Vorstand und Verein weiter verjüngen würden, er Arbeit und Amt weitergeben könnte.

Das Vereinsleben verbinde, betonen die Vorstandsmitglieder. Zum Team gehören auch zwei feste Mitarbeiterinnen, als Vollzeitstellen vom Jobcenter gefördert. So ist der Betrieb in der Station mit ihrem Innen- und Außengehege, den Schlaf- und Spielflächen vom frühen Morgen bis etwa 20 Uhr hauptamtlich gesichert. Auch für freiwillige Helfer gibt es einen genauen Plan, um sicherzustellen, dass immer Menschen zur Betreuung der Katzen vor Ort sind.

Alle Aktiven im Verein sind Bremerinnen und Bremer, die im Laufe ihres Lebens eine besondere Beziehung zu Katzen aufgebaut haben. Dabei geht es ihnen in erster Linie darum, die Tiere möglichst gut für ein Leben außerhalb des Katzenschutzbunds vorzubereiten. So werden die Katzen von Tierärzten kastriert, wenn nötig geimpft oder anderweitig medizinisch versorgt.

Sommerfeld weist aber auch darauf hin, dass sich die Vereinsarbeit wandelt. Aus seiner Sicht sei die Station inzwischen fast eine Seniorenresidenz. „Hier möchte ich Katze sein“, sagt er und spricht damit sicher auch anderen Mitgliedern aus der Seele. Die Zweibeiner, die sich im Katzenschutzbund tummeln, nehmen die kleinen Vierbeiner in ihrer Obhut als Mitgeschöpfe wahr, als Bereicherung des eigenen Lebens.

Separate Aufnahme für Neuzugänge

„Unsere Katzen kommen auf verschiedenem Weg zu uns“, berichtet Holger Lorenz. Der Ehrenamtliche, der die Station mit leitet, ist alle zwei, drei Tage vor Ort. „Alle Tiere stehen zur Vermittlung“, schildert er. „Doch gerade für jene, die an Katzenaids erkrankt sind, ist es nicht immer einfach, ein passendes Zuhause und Pflege zu finden.“ Das Tierheim an der Hemmstraße nehmen die Verantwortlichen vom Katzenschutzbund nicht als Konkurrenz wahr. Es arbeite ja auch mit der Polizei zusammen, wenn etwa in Wohnungen Verstorbener Katzen entdeckt werden. „Wir sehen uns als Ergänzung“, versichert Holger Lorenz. „Bei uns ist immer auch mal eine Stunde Zeit zum Spielen und Streicheln.“ Und für Futter werde gesorgt. „Spenderinnen und Spender für Geld und Zubehör sind sehr willkommen.“

„Die Katzenstation ist notwendig, um frei lebende Katzen nach ihrer Unfruchtbarmachung zu betreuen, bis sie wieder freigesetzt oder sogar vielleicht vermittelt werden können“, informiert der Verein. Bereits 1989 hat der Katzenschutzbund nach eigenen Angaben eine provisorische Katzenstation eröffnet, deren Kapazität schon bald nicht mehr ausreichte.

Umso mehr freuen sich die derzeit Engagierten über die jetzige Einrichtung: Die Katzenstation verfügt über beheizte Einzel- und Mehrbettzimmer mit Fensterplätzen, die über Katzenklappen miteinander verbunden werden können, ein gemeinsames Spielzimmer und ein großes Außengehege. Es gibt nach Vereinsauskunft ausreichend Schlaf- und Rückzugsmöglichkeiten sowie Kratzbäume zum Toben und Ausruhen. Auf dem Gelände liegt ferner eine Aufnahmestation für Neuankömmlinge.

Zur Sache

Katzenschutzbund Bremen

Der Verein wurde 1977 gegründet. Eine seiner Hauptaufgaben ist das Unfruchtbarmachen von Katzen und Katern, um die unkontrollierte Vermehrung der Tiere zu reduzieren. Ein weiteres Anliegen ist die Versorgung von ausgesetzten und frei lebenden Tieren. Es gibt verschiedene Futterplätze, die der Verein betreut und wo er Futterspenden auslegt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.katzenschutzbund-bremen.de.