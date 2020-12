Die Prognose des DWD sagt erneut keine weißen Weihnachten in Bremen voraus. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich am Wochenende tagsüber meist von seiner heiteren Seite. Nach einem wolkenlosen Start in den Samstag zieht erst am Abend ein Tiefausläufer mit Bewölkung auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zu Sonntag kann es bei Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad leicht regnen.

Am Sonntag werden erneut einige Auflockerungen erwartet, vor allem vom Harz bis ins Wendland kann es gelegentlich etwas Regen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad. In der Nacht zu Montag ist es wolkenreich, und auch in den übrigen Landesteilen kann es gelegentlich etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis 6 Grad.

Am Montag rechnet der DWD wieder mit Auflockerungen. Nachmittags fällt von der Ems her Regen. Dabei ist es mit Höchstwerten zwischen 7 und 9 Grad recht mild. Zum Abend hin werden an der See teils starke bis stürmische Böen erwartet.

Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen nach derzeitigen Prognosen für Niedersachsen und Bremen eher schlecht. Mit einer geschlossenen Schneedecke sei auf jeden Fall nicht zu rechnen, sagte ein Meteorologe des DWD. Im Harz könne es allerdings Schneefall zu den Feiertagen geben.