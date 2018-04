Die Abholung der Wertstoffabfälle klappt jetzt besser. (Frank Thomas Koch)

Seit drei Monaten wird der Gelbe-Sack-Müll im Stadtgebiet von einem neuen Entsorger abgeholt, und am Ende des ersten Quartals scheinen die Anlaufschwierigkeiten größtenteils überwunden zu sein. Probleme gibt es aber offenbar noch bei der telefonischen Erreichbarkeit der Firma RMG und bei der Bestellung neuer Gelber Tonnen durch Grundstückseigentümer.

Zum 1. Januar hatte das in Eltville am Rhein ansässige Unternehmen RMG den Zuschlag für die Abholung des Gelben Sacks erhalten und damit die ortsansässige Firma Nehlsen abgelöst. Ausgeschrieben wird diese Leistung alle drei Jahre, allerdings nicht von der Stadtgemeinde Bremen, sondern von einem der Systembetreiber, die in Deutschland für die Lebensmittel- und Verpackungsbranche das Wertstoffrecycling organisieren, in diesem Fall der Firma Bellandvision im fränkischen Pegnitz.

Anfängliche Probleme und Verwirrung

In den ersten Wochen hatte RMG große Probleme, die flächendeckende Abfuhr der Gelben Säcke auf die Reihe zu bekommen. Beim alten Entsorger Nehlsen liefen täglich hunderte Anrufe von genervten Bürgern auf, die ihren Recyclingmüll vergebens an die Straße gestellt hatten. Auch den WESER-KURIER erreichte eine Vielzahl entsprechender Mails. Daneben gab es Verwirrung um die Frage, wie die Haushalte künftig an neue Gelber-Sack-Rollen kommen.

RMG-Geschäftsführer Klaus Kögel versprach Besserung, und die ist auch eingetreten, wie Daniela Enslein von der Bremer Stadtreinigung bestätigt. Die Bremer Stadtreinigung ist eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), unter deren Dach ebenfalls zum Jahresbeginn die Zuständigkeiten für Müllabfuhr und Straßenreinigung zusammengefasst wurden. Mit dem Gelben Sack hat die AöR zwar rechtlich nichts zu tun, doch wird dort aufmerksam registriert, wie sich RMG schlägt. "Gelegentlich bleibt noch mal da und dort ein Gelber Sack stehen", sagt AöR-Vorstand Enslein. So geschehen vor 14 Tagen am Carl-Teichmann-Weg im Bremer Osten, wo die Abholtrupps offenbar den kompletten Straßenzug übersehen hatten.

"Das ist nach meiner Wahrnehmung aber nicht mehr dramatisch", so Enslein. Noch nicht optimal funktioniere allerdings das Service-Telefon, das die RMG auf ihrer Internet-Homepage für Bürgeranfragen angibt. "Wir erhalten nach wie vor Beschwerden, dass man dort nicht zu einem kompetenten Ansprechpartner durchkommt", fasst Ensleins die bei ihr eingegangenen Reaktionen zusammen. "Wir sind in dieser Sache aber in laufendem Kontakt mit RMG."

In laufendem Kontakt mit dem neuen Entsorger steht auch Familie Magura aus der Kleiststraße in der Neustadt. Dabei geht es um die Frage, wie die Maguras an eine neue Gelbe Tonne kommen. "Beim vorherigen Anbieter Firma Nehlsen konnte man, egal ob Mieter oder Eigentümer, ganz unkompliziert eine Gelbe Tonne bekommen", erinnert sich Peter Magura. Als er in der zweiten März-Hälfte versuchte, per Mail bei RMG einen solchen Wertstoffbehälter zu bestellen, löste das einen regen Schriftverkehr aus, der bis heute nicht abgeschlossen ist.

Ärger mit den Gelben Tonnen

Das Service-Team in Eltville stellte die Lieferung einer Gelben Tonne in Aussicht – vorausgesetzt, die Maguras brächten den Nachweis, dass sie die Grundstückseigentümer sind. Doch das sieht das Neustädter Ehepaar nicht ein. "Wieso soll ich irgendeinem anonymen Service-Team einen Grundbuchauszug schicken? Wir sind ordnungsgemäß bei der Stadt Bremen gemeldet", ärgert sich Peter Magura. Doch auf städtische Daten könne RMG nicht zurückgreifen, "da die Leistungen ,Sammlung Gelbe Säcke' sowie ,Leerung Gelbe Tonnen' keine Bestandteile der Abfallgebühren sind", heißt es in einer Mail der RMG vom 26. März. Und so warten die Maguras vorerst weiter vergeblich auf eine neue Tonne. Der WESER-KURIER bemühte sich mehrfach vergeblich um eine Stellungnahme der RMG-Geschäftsleitung zu dem Vorgang.

Unbeantwortet blieb deshalb auch die Frage, ob und wie RMG künftig die Abgabe der Gelben Säcke reglementieren will. Der gängige Bezugsweg führt seit dem 1. April über das Internet, wo Kunden auf der RMG-Website eine Wertmarke erzeugen können, deren Code dann zum Bezug jeweils einer Rolle über die Verteilstellen in den Stadtteilen berechtigt. Wie häufig dies möglich ist, geht aus der Website nicht hervor. Nehlsen hatte früher jeweils zu Jahresbeginn vier Coupons für Rollen an die Haushalte verschickt, Nachbestellungen waren möglich. Dass dieses System die Zweckentfremdung der Säcke begünstigte, lag auf der Hand. Nehlsen holte im Jahresschnitt 8 Millionen Säcke ab, hatte aber stets um die 18 Millionen Säcke ausgeliefert.