2010 auf dem Domshof. Damals kamen Hunderte zum gemeinsamen Fußballgucken in die City. Zusammen verfolgten sie das Halbfinalspiel Deutschland gegen Spanien. (Frank Thomas Koch)

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird es in Bremen nach aktuellem Stand kaum Public-Viewing-Feste geben. Das ergab eine inoffizielle Befragung der größten Veranstalter in der Stadt. Fans, die mitfiebern möchten, werden dies wahrscheinlich im kleineren Rahmen tun müssen. Zwar melden Kneipen und Cafés, dass sie die WM-Spiele übertragen werden, meist jedoch nur für ein kleines Publikum. Größere Veranstaltungen werden von Gastronomen und Agenturen kaum geplant. Wachsende Kosten, aufwendige Sicherheitsanforderungen, instabiles Wetter und ein gesunkenes Interesse sind die am häufigsten genannten Gründe.

Es gibt heftige Sicherheitsauflagen

Auf dem Platz vor dem Theater Bremen wird dieses Jahr im bescheideneren Rahmen gefeiert. „Wir machen es nicht mehr so wie früher, wo wir ein Publikum von bis zu 3000 Leuten hatten“, sagt Lothar „Barry“ Randecker, Inhaber des Cafés Theatro. Sowohl die Kosten als auch die Sicherheitsanforderungen seien stetig gestiegen. „Wir haben mittlerweile 27 Ordner im Büro – es ist heftig, was an Sicherheitsauflagen gefordert wird“, beklagt er. Außerdem habe es in den vergangenen Jahren Prügeleien und kistenweise leere Flaschen nach der Veranstaltung gegeben. „Ursprünglich war es nur für Gäste und Fans aus der Nachbarschaft gedacht, dann ist die Veranstaltung irgendwie aus dem Ruder gelaufen.“ Für diese WM rudert der Gastronom zurück: Es werde zwei kleinere Fernseher geben, draußen und drinnen, aber keinen Bierkiosk und keinen Bratwurststand.

Auch im Weserstadion wird keine Leinwand aufgehängt. „Wir haben nicht genug Sponsoren gefunden“, sagt Geschäftsführer Heinz-Günther Zobel. Die Finanzierung sei schon vor der letzten Weltmeisterschaft schwierig gewesen. Auch die Leitung der ÖVB-Arena winkt ab. Es habe zwar einige externe Anfragen gegeben, die jedoch zurückgezogen worden seien, sagt Sprecherin Kerstin Keithan. Die Gründe seien nicht bekannt.

Kino zeigt lieber Filme

Das Kino Cinemaxx am Hauptbahnhof hatte vor einigen Jahren die Fußballspiele in den Kinosälen gezeigt, macht aber dieses Jahr nicht mit. Mit Kosten und Sicherheitsauflagen habe die Entscheidung jedoch nichts zu tun, betont Cinemaxx-Sprecherin Ingrid Breul-Husar. „Normalerweise ist es zur WM-Zeit eher ruhig, aber dieses Jahr starten mehrere starke Filme wie ‚Han Solo‘ oder ‚Jurassic Park‘. Also fokussieren wir uns lieber auf die Filme.“

Die Agentur Gip Marketing und Events meldet, man habe noch kein Public Viewing geplant. „Aus zeitlichen Gründen“, heißt es. Die Agentur habe zu viele andere Projekte am Laufen. Auch die Bührmann-Gruppe wird auf Public Viewing verzichten, teilte eine Mitarbeiterin mit. Diesmal wegen der unsicheren Wetterlage. Die Bremer Eventagentur Litelife schließt sich an: „Wir werden wahrscheinlich nichts organisieren“, sagt Geschäftsführer, Lars Heiser. Zum einen habe das Interesse der Zuschauer für solche Veranstaltungen „gefühlt ein bisschen abgenommen“, zum anderen spiele die Unsicherheit wegen der Wetterbedingungen eine Rolle. „Ohne Sponsoren oder Hilfe der Stadt ist es nicht machbar“, findet er.

Auch bei Gaststätten ist das Interesse offenbar gering: Emma am See plant dieses Jahr keine öffentliche Übertragung, Haus am Walde wird zwar die Spiele im Biergarten zeigen, aber nur über Fernseher, ohne große Leinwand. Eine Ausnahme bildet die Kneipe Schlachthof. „Aber klar machen wir das“, sagt enthusiastisch Mitarbeiterin Kim Fritsche. Die Spiele sollen wie schon früher im "Amphitheater" auf Leinwand gezeigt werden, dazu werde es Fernseher im Biergarten und in der Kneipe geben. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden und freuen uns tierisch darauf“, sagt sie. Das Sicherheitskonzept sei zwar ausgebaut worden, aber bisher habe es nie Probleme gegeben.

Weitere Anmeldungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weder beim Innensenator noch bei der Touristik-Zentrale bekannt. Dabei hatte die Stadtbürgerschaft am Dienstag befürwortet, dass die öffentliche Übertragung der WM-Spiele auch nach 22 Uhr in der Hansestadt erlaubt wird. Die Abgeordneten schlossen sich damit der Entscheidung der Bundesregierung an. Diese hatte eine Lockerung der Lärmschutzregeln ermöglicht.

Finanzielle Zuschüsse sind nur eventuell möglich

Möglich sei, dass es ein Public Viewing im kleineren Rahmen bei einer Kneipe in der Neustadt gebe, ergänzt eine Sprecherin des Innenressorts. Die Betreiber möchten allerdings nicht zu viel Werbung machen, damit das Publikum überschaubar bleibe. Öffentliche Übertragungen dürften von allen Bürgern organisiert werden, die volljährig sind, sagt sie. Die Veranstaltung müsse dem Ordnungsamt gemeldet werden – dafür benötige man ein Sicherheitskonzept und eine detaillierte Beschreibung. Je nach Ort und Gestaltung seien außerdem verschiedene Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Ordnereinsatz, Sanitärdienst, Flucht- und Rettungswege: Die Liste ist offenbar nicht kurz. Finanzielle Zuschüsse seien eventuell durch die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) möglich.

Die WFB bestätigt, dass Anträge für eine Veranstaltungsförderung eingereicht werden können – allerdings sei die Frist für dieses Jahr schon abgelaufen. Im Bereich Public Viewing liege kein Antrag vor. Eine finanzielle Unterstützung hängt auch davon ab, ob alle Kriterien erfüllt werden. Die Veranstaltung solle beispielsweise überregionales Publikum nach Bremen ziehen, erklärt die WFB. Für Public Viewing dürfte dies allerdings schwierig sein.