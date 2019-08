Bianca Grebik ist extra aus Österreich zum Casting angereist. Mit ihrer Rockband "The Devil Ducks" spielt sie regelmäßig Konzerte in Wien und im Umland. (Frank Thomas Koch)

Nur drei Tage nach dem 50. Todestag von Theodor W. Adorno kommt die Kulturindustrie nach Bremen, und zwar gleich in ihrer geballtesten Form: Die Castingtour zur 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) macht Station in der Hansestadt – und kaum einen interessiert's.

So zumindest scheint es, als am Freitag um 14 Uhr wie angekündigt das offene Casting im Kongresszentrum an der Bürgerweide beginnt. Von Glamour weit und breit keine Spur – der feine Niesel wird noch unterstrichen durch die Kastenarchitektur des 90er-Jahre-Baus. Auf der Treppe vor dem Eingang sitzen versprengte Grüppchen von Teilnehmern. Die Stimmung rangiert zwischen Anspannung, Langeweile und aufgeregtem Kichern.

Bereits zum dritten Mal dabei ist Sabrina Gödde. „Ich singe seitdem ich drei Jahre alt bin, das ist schon immer in mir drin gewesen“, holt sie aus. „Castingshows sind ja momentan sowieso im Trend. Also jeder, der in dieser Richtung was schaffen möchte, versucht es darüber.“ Diesmal hat es die 25-Jährige geschafft: Mit dem Song „1, 2, 3, 4: Heute Nacht da feiern wir“ von der Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann konnte sie die Jury aus Musikredakteuren und RTL-Produzenten von ihrer Stimme überzeugen.

Der nächste Schritt besteht für sie nun im ersten Fernsehcasting, das voraussichtlich Anfang September stattfindet. Dann wird auch die richtige DSDS-Jury anwesend sein. Die besteht in dieser Staffel, man glaubt es kaum, aus Showurgestein Dieter Bohlen. Als dessen Sidekicks dienen Sänger Xavier Naidoo, DSDS-Eigengewächs Pietro Lombardi und Oana Nechiti aus der – ebenfalls RTL-eigenen – Tanzssendung „Let's Dance“.

Mit dabei ist auch Ricardo Reimer, 20 Jahre alt. Reimer kommt gerade aus dem Casting, in der nächsten Runde ist er nicht. Man habe ihn aber aufgefordert, sich beim nächsten Mal erneut zu bewerben, sagt der Nachwuchssänger. „Ich war einfach zu nervös, habe gezittert“, erzählt er. Gesungen hat er übrigens „Nur noch kurz die Welt retten“ von Singer-Songwriter Tim Bendzko.

Kurz nach Einlassbeginn bildet sich dann doch noch so etwas wie eine Schlange. Mit Anmeldeformularen in der Hand und begleitet von Freunden und Familie reihen sich die knapp 20 Bewerberinnen und Bewerber vorm Eingang auf. Kurze Zeit später hat sich das Ganze aber schon wieder verlaufen. Für das Jury-Team läuft es auf einen entspannten Arbeitstag hinaus.

Auch Bianca Grebik aus Wien kann sich heute zurücklehnen. Die 29-Jährige konnte sich beim Casting in Linz bereits für die nächste Runde qualifizieren. Aus Zeitgründen habe man aber das obligatorische Bewerberinterview danach nicht mehr führen können, weshalb sie nun extra nach Bremen gekommen sei, erzählt sie. Eigentlich kommt Grebik aus der Rockmusik, mit ihrer Band „The Devil Ducks“ spielt sie regelmäßig Konzerte in Wien und im Umland. Von ihrer Teilnahme an der Castingshow erhofft sie sich daher vor allem neue Impulse: „Es ist, glaube ich, eine super Erfahrung, einfach in verschiedene Genres reinzuschnuppern“, sagt die Sängerin, und lässt sich auch noch zu einer kurzen Gesangeinlage vor dem Kongresszentrum überreden: „Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz“, röhrt die Wienerin in Janis-Joplin-Manier.

Unter den Bewerbern am Eingang steht auch Daniel Antons, der mit einem großen Gitarrenkoffer zum Casting erschienen ist. „Hauptsächlich, weil ich eigentlich schon von klein auf Musik mache und einfach mal diese Erfahrung mitnehmen will. Schauen, wie sich das Ganze so entwickelt und einfach mal testen, wie singen andere, wie kommt das bei anderen an und wo steht man selber“, sagt er über seine Beweggründe, vor der Jury zu singen. Antons begleitet sich beim Singen selbst auf der Gitarre: „Es geht eher in Richtung Balladen, eher ein bisschen was Ruhigeres“, sagt er über seine Songauswahl. Mehr will er erstmal nicht verraten.

Auch wenn vom Hype um die ersten Staffeln der Castingshow nicht mehr viel übrig geblieben ist, wird wohl auch die 17. Ausgabe der RTL-Sendung wieder ordentliche Quoten einfahren. Ausgestrahlt wird diese ab Anfang 2020 – ein konkretes Datum steht nach Angaben des Senders allerdings noch nicht fest.