Voller Einsatz von Küchenmitarbeiter Stefan Lafery: Wo große Mengen Essen benötigt werden, fällt auch das Arbeitswerkzeug etwas größer aus. (Frank Thomas Koch)

Im März hat die Stadtbürgerschaft den Aktionsplan des Senats zur Umstellung der Verpflegung in Schulen, Kitas, öffentlichen Kantinen und Krankenhäusern beschlossen. Lang und heftig war zuvor über dieses Vorhaben gestritten worden, das auf einen Bürgerantrag aus dem Jahr 2016 zurückgeht. Widerstand kam dabei vor allem aus Reihen des Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno). Angesichts der besonderen Anforderungen seien Bio-Quoten in der Krankenhausverpflegung nicht machbar, hieß es. Und schon gar nicht kostenneutral. Nun die Kehrtwende: "Wir haben Lösungen, wie wir das hinbekommen können", sagt Timo Sczuplinski, einer der Sprecher des Klinikverbundes. Und erhält dafür sogar aus Reihen der bisherigen Geno-Kritiker ausdrückliches Lob.

Den Vorwurf, bei der Umstellung der Speisepläne auf gesündere Kost auf der Bremse zu stehen, hatte die Geno ohnehin stets von sich gewiesen. Man bemühe sich durchaus, einen höheren Bio-Anteil in der Verpflegung zu haben, hieß es. Doch zum einen betreibe man zu 80 Prozent eine Conveniece- und Fertigproduktküche, zum anderen gebe der Markt die benötigten Mengen an Bio-Lebensmitteln gar nicht her. Die angestrebten Quoten seien daher in den Kantinen der vier Geno-Krankenhäusern nicht umzusetzen.

Dies spiegelte letztlich auch der beschlossene Aktionsplan wider. Während die Verpflegung in Schulen, Kitas und öffentliche Kantinen Bremens bis Ende 2022 in fünf Stufen komplett auf Bio umgestellt werden muss und die Milch sogar schon bis Ende 2018, gilt für die Umstellung in den städtischen Krankenhäusern ein anderer Fahrplan. Bei tierischen und pflanzlichen Produkten lautet die Zielvorgabe hier lediglich 20 Prozent. Und die ist nicht bis Ende 2022 zu erfüllen, sondern bis Ende 2024. Die Bio-Quote von 100 Prozent bei der Milch bis Ende dieses Jahres, fordert das Konzept allerdings auch von der Geno.

Und die setzt diesen Teil des Beschlusses nach Gesprächen mit der Bio-Hofmolkerei Dehlwes aus Lilienthal jetzt um. Bis Ende des Jahres werde man nicht nur die jährlich benötigten 116 000 Liter Trinkmilch, sondern auch Kakao und Naturjogurth in Bio-Qualität anbieten, berichtet Sczuplinski. Und mit Käse und Müsli habe man darüber hinaus auch schon die nächsten Produkte im Visier. Angestrebt sei zudem, die Biozertifizierung und die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu erhalten. "Das ist beides in Vorbereitung und noch für dieses Jahr geplant."

Abgerückt ist die Geno dagegen von ihrem ursprünglichen Plan, die bis Ende 2024 vorgegebene 20-Prozent-Quote dadurch zu erreichen, indem man eine der vier Menülinien aus dem täglichen Angebot der Krankenhäuser komplett auf Bio umzustellt. "Wir versuchen stattdessen, möglichst viele Bio-Komponenten in jede unserer Menülinien zu integrieren", sagt Sczuplinski. Man habe sich hierzu bereits mit den Lieferanten zusammengesetzt und sogar regional einige Lösungen gefunden.

Um welche Mengen es dabei geht, verdeutlicht der Geno-Sprecher mit folgenden Zahlen: Ungefähr die Hälfte der jährlich rund 250 000 Patientinnen und Patienten im Klinikverbund wird stationär behandelt, das heißt mit drei Hauptmahlzeiten und bis zu drei Zwischenmahlzeiten am Tag versorgt. "Hinzu kommen Patienten aus ambulanten Bereichen und dem Tagesklinikbereich."

Bleibt die Frage nach den Kosten der Umstellung. Seitens der Geno wird weiterhin betont, dass es kostenneutral nicht ginge. Bislang schlägt ein Beköstigungstag pro Patient mit 13,50 Euro zu Buche. Man suche aber nach Möglichkeiten, die Mehrkosten woanders einzusparen, betont Timo Sczuplinski. Zum Beispiel, indem man nicht mehr sieben Tage die Woche Fleisch auf den Speiseplan setzt.

In Reihen derer, die die Geno bislang für ihre Haltung bei der Umstellung auf Bio-Kost kritisiert haben, stößt der aktuelle Kurs des Klinikverbundes auf Lob. "Ich glaube, die klare Ansage des Senats ist angekommen. Die Geno stellt sich jetzt der Auflage und nimmt sie ernst", sagt Jan Saffe, ernährungspolitischer Sprecher der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Dieses Beispiel zeige, "wie schnell es gehen kann, wenn einer wirklich will". Er habe den Eindruck, dass man im Klinikverbund jetzt "mit guter Energie" bei der Sache sei. Zudem freue er sich, dass – Beispiel Milch – Lösungen gefunden wurden, von der die örtliche Landwirtschaft profitiere.

Er freue sich vor allem über das Tempo, mit dem die Geno den Vorgaben nachkomme, sagt Peter Bargfrede, Sprecher des Agrarpolitischen Bündnisses Bremen und eine der treibenden Kräfte hinter dem Bürgerantrag. "Die setzen das wirklich schnell um. Damit sind sie jetzt geradezu Vorreiter." Wie Saffe lobt auch Bargfrede, "dass die Bio-Produkte nicht von irgendwo her kommen, sondern aus der Region".