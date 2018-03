Multiresistente Keime wie diese können für den Menschen tödlich sein. (dpa)

Fast sieben Jahr nach dem Keimskandal am Klinikum Bremen-Mitte wollen die Grünen in einer Kleinen Anfrage wissen: Werden die Dokumentationspflichten zu Infektionen mit Krankenhauskeimen und multiresistenten Erregern strikt eingehalten und kontrolliert? Der Keimskandal hatte 2011 bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Drei Frühgeborene waren an den Folgen einer Infektion mit multiresistenten Keimen gestorben, mehrere Kinder erkrankten. Die Frühchenstation und die Geburtshilfe am Klinikum Mitte wurden geschlossen. Die Grünen erinnern in diesem Zusammenhang an die umfangreichen Dokumentationspflichten laut Infektionsschutzgesetz.

Dokumentiert werden müssen Infektionen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder ambulanten medizinischen Behandlung auftreten, und insbesondere solche, bei denen die Erreger Resistenzen gegen Antibiotika aufweisen. Die Leitungen von Kliniken und Einrichtungen für ambulantes Operieren haben demnach sicherzustellen, dass diese aufgezeichnet, bewertet und erforderliche Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre aufzubewahren.

Der nach dem Skandal eingesetzte Parlamentarische Untersuchungsausschuss „Krankenhauskeime“ hatte in der unzureichenden Umsetzung der Dokumentationspflichten eine wesentliche Ursache für die verspätete Feststellung des Keimausbruchs am Klinikum Mitte identifiziert. Der Ausschuss kritisierte, dass die Dokumentation damals in Papierform, zeitlich verzögert und nicht vollständig erfolgt sei.

Die Kontrolle obliegt dem zuständigen Gesundheitsamt: Laut einer Verordnung müssen dessen Mitarbeiter mindestens alle zwei Jahre genau hinsehen. Bei Verstößen könne das Ordnungsamt Bremen und der Magistrat Bremerhaven ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro verhängen, im Falle eines Verstoßes gegen die Aufbewahrungspflicht in Höhe von bis zu 250.000 Euro, so die Grünen.

Vom Senat wollen die Politiker wissen, in welchen Einrichtungen die Gesundheitsämter wie oft kontrolliert haben und ob es Verstöße gegeben hat. Außerdem soll das Gesundheitsressort angeben, wie sich die personelle Besetzung in den Gesundheitsämtern seit 2012 entwickelt hat.