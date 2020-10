Toilettenpapier war zu Lockdown-Beginn gefühlte Mangelware. (Daniel Karmann /dpa)

Nein, sagt Manfred Spreen, so richtige Hamsterkäufe habe er in seinen Supermärkten noch nicht registrieren können. Spreen ist Leiter von zwei Rewe-Filialen in Findorff und kann die Kunden beruhigen. „Wenn ich das Gefühl hätte, dass es eng wird, könnte ich sofort Ware bestellen.“ In dieser Woche kursierten erste Meldungen, dass es aus Angst vor einem erneuten Lockdown bei Aldi und Lidl wieder zu ersten Hamsterkäufen käme. „In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir vereinzelt eine leicht erhöhte Nachfrage in unserem Hygienesortiment“, erklärte ein Lidl-Sprecher gegenüber der „Wirtschaftswoche“.

Laura Jastrebow, stellvertretende Leiterin von zwei Bremer Edeka-Filialen, hat immerhin ein erhöhtes Kundenaufkommen in dieser Woche registriert. „Es ist viel los bei uns“, sagt sie. Ob das womöglich von der Sorge getragen sei, ein zweiter Lockdown könnte zu einer Lebensmittelknappheit führen, könne sie nicht sagen. „Aber ich habe schon gesehen, dass viele Kunden bei uns Toilettenpapier gekauft haben.“

Ach, ja, das Toilettenpapier. Im März, gleich zu Beginn des Lockdowns, war es zum Inbegriff eines angeblichen Versorgungsengpasses geworden. Jetzt meldete Aldi Süd: „Aktuell verzeichnen wir in unseren Filialen erstmals wieder einen leichten Anstieg der Nachfrage nach vereinzelten Produkten, darunter auch Toilettenpapier.“ Das kann Manfred Spreen nicht bestätigen. „Alles läuft normal, bei uns sind die Regale gut gefüllt.“ Das sei im Frühjahr doch noch anders gewesen. „Damals waren tatsächlich Toilettenpapier, Küchenrollen, Reinigungsmittel, Nudeln, Reis oder Mehl zeitweise schwer zu kaufen, das ging etwa vier Wochen lang.“ Spreen glaubt nicht, dass sich das wiederholt.

„Das waren ja teilweise panische Reaktionen, die schon damals unbegründet waren.“ Außerdem seien die Supermärkte jetzt besser vorbereitet. Im Frühjahr konnten die einzelnen Filialen so viel Ware bestellen, wie sie wollten – mit der Folge, dass für vereinzelte Supermärkte nicht mehr genug Ware geliefert werden konnte. Jetzt wollen die Ketten ihre Warenmenge für Filialen beschränken. Spreen ist sich sicher: „Wir sind vorbereitet.“

Lieferengpässe vermeiden

Sprecher von Aldi und Lidl betonten, dass es für Hamsterkäufe keinen Anlass gebe. „Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate beobachten wir Nachfrageschwankungen sehr genau, um etwaige Lieferengpässe vermeiden zu können“, erklärte ein Sprecher von Aldi Süd. Auch bei Lidl werden keine Engpässe befürchtet.

Auch Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat deutlich gemacht, dass trotz steigender Zahlen von Coronavirus-Infektionen kein Grund für Hamsterkäufe besteht. „Die Versorgung im Einzelhandel ist gewährleistet“, sagte er am Freitag. Insofern sei ein normales Einkaufsverhalten im Supermarkt völlig in Ordnung. „Da muss sich keiner Sorgen machen.“