Die Bremer Polizei musste in diesem Jahr bislang 64 Mal wegen Messerattacken ausrücken. (dpa)

Bremen. In Bremen hat es in den vergangenen vier Jahren keine nennenswerte Zunahme von Straftaten gegeben, bei denen Messer eingesetzt wurden. Dies teilte Uwe Hoffmann aus der Innenbehörde am Donnerstagnachmittag in der Sitzung der Innendeputation auf Anfrage der CDU mit.

Demnach gab es 2014 in der Stadt Bremen 233 Messerattacken, 2015 waren es 285, 2016 dann 262 und im vergangenen Jahr 266. Für 2018 standen bis Ende März 64 Fälle zu Buche. Aus Sicht der Innenbehörde insgesamt „ein etwa gleichbleibendes Niveau“. Ein angesichts der zuletzt häufigen Polizeimeldungen über solche Vorfälle vielleicht vermuteter Anstieg lasse sich statistisch nicht nachweisen, untermauerte Thomas Ehmke (SPD), Staatsrat der Innenbehörde, diese Zahlen.

„Tatmittel Stichwaffe“

In der jährlichen bundesweit erhobenen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) tauchen Messerattacken bislang nicht als eigene Rubrik auf. Es gebe aber eine Initiative mehrerer Bundesländer, diese Form der Delikte künftig gesondert zu erfassen, um sie auch unter Präventionsgesichtspunkten besser auswerten zu können, berichtete Uwe Hoffmann. „Wir stehen dem sehr aufgeschlossen gegenüber und würden dies unterstützen.“ Allerdings habe die Bremer Polizei schon heute einen genauen Überblick über die entsprechenden Fälle. Auch ohne Einkehr in die PKS sei das „Tatmittel Stichwaffe“ ein auszufüllendes Pflichtfeld in den Einsatzprotokollen.

Fast ohne Bedeutung sind Stichwaffen laut Hoffmann in der Statistik „Gewalt gegen Polizeibeamte“. Dennoch trügen die Polizisten Schutzwesten der Klasse I, die durch ihre stichhemmende Wirkung einen gewissen Schutz gegen Stichwaffen böten. Die Streifenwagen seien zudem mit Schutzwesten ausgestattet, die einen noch besseren Schutz gewährleisteten. Diese würden situationsbedingt zum Einsatz kommen.