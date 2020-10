Rund 220 Wohnungen in Lüssum hatte die Gewoba Anfang des Jahres von der Vonovia übernommen. Kundendienstleiter Michael Borau erläuterte die zugehörigen Sanierungspläne. Doch mit der Corona-Pandemie kamen neue Sorgen auf. (Christian Kosak)

Auch drei Monate nach Ende des besonderen Kündigungsschutzes zum 30. Juni für Mieter, die aufgrund von Corona in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, gibt es in Bremen keinen auffälligen Anstieg von Kündigungen oder vermehrte Konflikte um nicht gezahlte Mieten. Das berichten übereinstimmend Wohnungsunternehmen, private Vermieter und auch der Mieterschutzbund. „Meine im Frühjahr geäußerten Befürchtungen vor mehr Mietstreitigkeiten im Herbst muss ich daher korrigieren“, sagt Gert Brauer, Geschäftsführer des Mieterschutzbundes.

Die Beratungen des Verbandes bewegten sich aktuell sowohl in der Anzahl wie auch bei den Themen im Rahmen des Üblichen. Brauer erwartet auch keine Kündigungswelle zum Ende des Jahres. „Das von April bis Juni ausgesetzte Kündigungsrecht hat Mietern und Vermietern offenbar ausreichend Zeit verschafft, eventuelle entstandene Probleme wegen Kurzarbeit oder aus anderen Gründen verminderte Einkommen zu lösen“, lautet seine Einschätzung.

Doch auch die Zahl dieser Problemfälle hält sich offenbar in Grenzen. Bremer Wohnungsbaugenossenschaften und auch der Verband Haus und Grund, der die Interessen privater Vermieter vertritt, berichten, dass es durchschnittlich bei rund einem Prozent der Mieter dazu Gesprächsbedarf gab. „In fast allen Fällen sind die Mieter von sich aus auf uns zugekommen und haben signalisiert, dass es möglicherweise zu verspäteten Zahlungen kommen könne“, sagt Bernfried Hollmann, kaufmännischer Vorstand der WGS Genossenschaft, der in Bremen rund 1230 Wohnungen gehören.

Etwa höher liegen die Zahlen bei der Gewoba, die rund 40 000 Wohnungen im Bestand hat. Manfred Corbach, Leiter der Immobilienwirtschaft, listet für die Zeit von März bis Ende August rund 3600 persönliche Kundengespräche auf, um die Hintergründe für einen Zahlungsrückstand zu ermitteln. „Die Mieter waren überwiegend dankbar, einmal ihre Situation zu schildern“, sagt Corbach. Aus diesen Gesprächen hätten sich 310 Stundungsvereinbarungen ergeben, etwa 460 Ratenzahlungsvereinbarungen und über 400 Vorgänge, die mit dem Jobcenter zu klären waren. „Einige Kunden haben beispielsweise Anspruch auf Wohngeld und wissen das oftmals gar nicht.“

Mögliche Unsicherheit überschauen können

Parallel dazu hatte die Gewoba den außerordentlichen Kündigungsschutz für ihre Mieter freiwillig bis zum 31. August verlängert und auch mögliche Mahnverfahren ausgesetzt. „Wir wollten damit den Kunden die Möglichkeit geben, mögliche Unsicherheit in Bezug auf Arbeitsplatz oder Einkommen erst einmal ordnen und überschauen zu können“, sagt Corbach.

Seit Anfang September allerdings sind auch wieder ordentliche Mahnverfahren angelaufen, wenn auch laut Corbach zunächst nur bei Kunden, die sich bisher allen Versuchen einer Kontaktaufnahme entzogen haben. Das betreffe rund 400 Mietparteien, also etwa ein Prozent. „Das sind aber noch keine gerichtlichen Mahnverfahren“, betont Corbach. Am Anfang stehe zunächst eine schriftliche Zahlungserinnerung, danach eine Mahnung mit einer Zahlungsfrist.

Das börsennotierte Wohnungsunternehmen Vonovia, dass in Bremen etwa 11.000 Wohnungen vermietet hat, ist bereits seit dem Ende der gesetzlichen Sonderregelung im Juli zu regulären Mahnverfahren zurückgekehrt. Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou betont jedoch, dass man dabei „mit hoher Sensibilität“ vorgehe. Ein Härtefallmanagement finde gewöhnlich eine Lösung gemeinsam mit den Mietern, die in finanzielle Probleme geraten seien. Vor allem Senioren gewähre man einen besonderen Schutz. „Bei uns gilt weiterhin: Kein Mieter, der aufgrund der Corona-Pandemie in Not geraten ist, wird seine Wohnung verlieren. Wir möchten den Menschen in diesen Zeiten Sicherheit geben“, sagt Alexiou.