Herr Rothgang, Ex-Staatsrat Horst Frehe wirft Ihnen vor, in Unkenntnis der Entwicklungen der letzten Jahre einen Ausbau der vollstationären Pflege für Behinderte zu fordern. Sie würden sich damit vor den Karren der Krankenkassen spannen lassen. Wie treffend sind diese Vorwürfe?

Heinz Rothgang: Die Ausführungen von Ex-Staatsrat Frehe beruhen auf falschen Unterstellungen und mangelhafter Recherche. Der Pflegereport wird seit zehn Jahren im Auftrag der Barmer erstellt und ist offiziell für jeden Bürger einsehbar, um sich ein eigenes Bild zu machen. Auch Herr Frehe hätte gut daran getan, in den Report selbst hineinzuschauen, und sich nicht ausschließlich auf Medienberichte über ein Pressegespräch zu dem Report, also auf Informationen aus dritter Hand, zu beziehen. Das hat zu einer grotesken Fehlinterpretation geführt.

Was sind also die tatsächlichen Inhalte des Reports?

Der Pflegereport 2018 stellt fest, dass annähernd 400.000 Menschen unter 60 Jahren pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung sind. Diese Gruppe wird gerne vergessen, wenn über Langzeitpflege gesprochen wird, die in der Regel mit hochaltrigen, unter vielfachen chronischen Krankheiten leidenden und häufig dementen Pflegebedürftigen assoziiert wird. Diese jungen Pflegebedürftigen haben andere Krankheiten, andere Pflegeverläufe und andere Bedürfnisse als ältere Pflegebedürftige.

Welche sind das?

35 Prozent der jungen Pflegebedürftigen haben Lähmungen, 32 Prozent zeigen eine Intelligenzminderung, 24 Prozent Epilepsie, 22 Prozent Ent­wicklungsstörungen und 10 Prozent haben das Down-Syndrom. Bei den älteren Pflegebedürftigen ist die Häufigkeit dieser Erkrankungen weitaus geringer. Bei den jungen Pflegebedürftigen sind wiederum weniger Demenzen oder Schlaganfälle zu verzeichnen als unter den älteren Pflegebedürftigen. Aus den unterschiedlichen Krankheitsprofilen folgt auch ein anderes Anforderungsprofil für die Versorgung. Die erste Botschaft des Reports ist daher, diese Zielgruppe und ihre Besonderheiten nicht aus den Augen zu verlieren, wenn über Langzeitpflege gesprochen wird, und Politik und Pflegekassen entsprechend zu sensibilisieren.

Und daraus leiten Sie die Forderung nach mehr stationärer Versorgung ab?

Nein, das tue ich nicht. Wir haben uns im Report die tatsächliche Versorgung junger Pflegebedürftiger angeschaut, die anders versorgt werden als ältere Pflegebedürftige. Werden Kinder und Jugendliche überwiegend durch Eltern gepflegt, die als Leistung der Pflegeversicherung das Pflegegeld beziehen, so gewinnt bei jungen Erwachsenen die Pflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe an Bedeutung. Ab einem Alter von Mitte 30 steigt aber auch die Heimpflege und die Pflege unter Beteiligung ambulanter Pflegedienste. Und hier zeigt sich aber ein erstes Versorgungsproblem.

Können Sie das genauer erklären?

Heimpflege findet in der Regel in Altenpflegeheimen statt, deren Bewohnerschaft ein Durchschnittsalter von mehr als 80 Jahren aufweist. Junge Pflegebedürftige finden in solchen Heimen kein geeignetes Umfeld, das ihren Bedürfnissen an sozialen Kontakten gerecht wird. Entsprechend unzufrieden sind die jungen Pflegebedürftigen auch. In einer Barmer-Versichertenbefragung wurden die Punkte, ob das Personal die eigenen Bedürfnisse kennt, es genug Gleichaltrige in der Einrichtung gibt, das Freizeitangebot umfassend ist, es Möglichkeiten gibt, an Aktivitäten außerhalb der Einrichtung teilzunehmen, und die Einrichtung über für die eigene Krankheit spezialisiertes Personal verfügt, regelmäßig am schlechtesten bewertet. Entsprechend ist der Anteil derer, die die Wohnform wechseln möchten, in Pflegeheimen höher als in allen anderen Wohn- und Pflegeformen.

Es wird also kein Ausbau stationärer Angebote für junge Pflegebedürftige benötigt?

Wir benötigen keinen Ausbau der vollstationären Versorgung, sondern in den Fällen, in denen vollstationäre Versorgung für junge Pflegebedürftige stattfindet, eine Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse durch entsprechende Einrichtungskonzepte. Wie die von uns durchgeführte Befragung von 1746 jungen Pflegebedürftigen zeigt, übersteigt aber deren Wunsch nach Tagespflege die Realisierungsmöglichkeit um ein Vielfaches. Die Kapazitäten an diesen, auch die Familien der jüngeren Pflegebedürftigen entlastenden, Angebote sollten daher ausgebaut werden. Werden unsere Befragungsergebnisse hochgerechnet, fehlen rund 4000 Tagespflegeplätze, um alle Wünsche der Betroffenen zu befriedigen.

Wie stellt sich das bei der Kurzzeitpflege dar?

Die größten Diskrepanzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit zeigen sich in der Versichertenbefragung bei der Nutzung von Tages- und Kurzzeitpflege. Der Wunsch nach Tagespflege übersteigt die Realisierungsmöglichkeit um ein Vielfaches, insbesondere bei einer Nutzung von nur ein bis zwei Tagen in der Woche. Die Kapazitäten an diesen Angeboten, die auch Familien der jüngeren Pflegebedürftigen entlasten, liegen deutlich unter den von den Betroffenen gewünschten. Sollen alle Wünsche befriedigt werden, sind rund 4000 Tagespflegeplätze notwendig.

Das Gespräch führte Mathias Sonnenberg.

Zur Person

Heinz Rothgang ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Uni Bremen und leitet dort die Abteilung „Gesundheit, Pflege und Alterssicherung“ im Socium Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik.