Sind auf dem Weg: die Berechtigungsscheine der Bundesdruckerei für FFP2-Masken. (Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Beim Versand kostenloser FFP2-Masken in der nächsten Woche muss laut Behörde kein Einwohner fürchten, leer auszugehen. „Alle Bremer bekommen per Post fünf Masken, auch ohne feste Wohnanschrift“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Mit der Sozialbehörde seien Kontingente für Obdachlose vereinbart. Ebenfalls berücksichtigt werden Flüchtlingsheime und Frauenhäuser. Auch die schon einmal bedachten Senioren werden „auf jeden Fall“ erneut versorgt.

Auf keinerlei Nachsicht darf hoffen, wer ab Montag in ÖPNV und Einzelhandel keine medizinische Gesichtsmaske trägt. „Ab dem 1. Februar ist das Tragen einer solchen Gesichtsmaske verpflichtend“, betont Karen Stroink vom Innenressort. „Daher werden Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes ab Montag entsprechend kontrollieren und bei Verstößen auch Bußgelder verhängen.“

Unterdessen vermeldet die Bremer Handelskrankenkasse HKK den bevorstehenden Versand der Masken-Coupons für alle Versicherten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Am Freitag seien die Coupons von der Bundesdruckerei eingetroffen. „Die Briefanschreiben für die dritte und letzte Versandwelle werden somit am kommenden Montag konfektioniert und am Dienstag verschickt“, sagt HKK-Sprecher Holm Ay.

Mit den Coupons können sich die Berechtigten in den Apotheken bis zum 28. Februar sechs Schutzmasken abholen. Dabei ist ohne Ausnahme eine Eigenbeteiligung von zwei Euro festgelegt. Bislang hat die HKK in zwei Wellen Masken-Coupons an über 70-Jährige und Versicherte mit bestimmten Risikofaktoren ausgegeben. Von der dritten Versandwelle werden 73.100 Versicherte profitieren. In den Apotheken soll es nicht zu Engpässen kommen. „Weil die Coupons zeitversetzt verschickt werden, für uns eine sehr angenehme Situation“, sagt Klaus Scholz, Präsident der Apothekerkammer.