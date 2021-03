In Bremerhaven wird es zunächst keine Lockerungen für den Einzelhandel geben. Grund sind die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen. (Arne Dedert/dpa)

Bremerhaven reagiert auf die weiterhin hohe Inzidenzzahl von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und wird die vom Bremer Senat ab 8. März vorgesehene Öffnung von Geschäften mit dem "Date & Collect"-Konzept bis auf Weiteres nicht umsetzen. Das teilte der Magistrat der Seestadt am Montag mit.

Frisör-Salons werden aber auch in Bremerhaven öffnen können. Eine weitere Schließung sei zwar sinnvoll, so der Magistrat, aber nicht umzusetzen, so lange in den niedersächsischen Nachbargemeinden die Frisörläden geöffnet hätten.

Der Magistrat der Stadt hat am Montag in einer Sondersitzung zudem weitere Auflagen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Danach wird die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes für den Bereich der Innenstadt zwischen Lloydstraße, Columbusstraße und Deichstraße ausgeweitet. Weiter ordnet Bremerhaven auch eine entsprechende Maskenpflicht für Mitfahrende in Fahrzeugen an, sobald sich Angehörige von mindestens zwei Hausständen im Auto befinden. Außerdem wird die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen von 100 auf 50 Personen reduziert. Das gilt auch für Gottesdienste und Trauerfeiern, betont der Magistrat. Die Maßnahmen gelten ab Dienstag und zunächst bis einschließlich 12. März.

Auch über eine mögliche Ausgangssperre wurde im Magistrat diskutiert. Diese werde aber in Abstimmung mit dem Krisenstab aktuell „nicht für zwingend notwendig erachtet“. Der Krisenstab werde die Lage aber genau verfolgen und dem Magistrat mögliche weitere Maßnahmen im Abhängigkeit der jeweiligen Entwicklung vorschlagen, heißt es.

Bereits in der vergangenen Woche hat sich Bremerhavens Schuldezernent Michael Frost mit dem Krisenstab darauf verständigt, dass der für diese Woche geplante Start in den Wechselunterricht ab der Jahrgangsstufe 5 bis auf Weiteres zunächst ausgesetzt und stattdessen der Distanzunterricht fortgesetzt wird. Frost betont, dass für den Unterricht Präsenzpflicht besteht, so dass die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall am Unterricht, egal ob Präsenz in Halbgruppen oder Distanzunterricht, teilnehmen müssen.