Kein neuer Fahrradrekord

Auch dieses Jahr fahren Radler rege über die Wilhelm-Kaisen-Brücke. Allein im Oktober erfasste die Zählstelle stadteinwärts mehr als 100 000 Fahrer. Die Dunkelziffer ist höher, denn nur Fahrten auf dem Radweg werden gezählt. Die Zwei-Millionen-Marke wurde früher als vergangenes Jahr geknackt. Trotzdem ist kein neuer Rekord in Sicht. Der fehlende Zuwachs liege, so Sven Eckert, nicht an der Einstellung der Menschen, sondern an der mangelhaften Infrastruktur des Fahrradverkehrs. „Die Radführung in der Innenstadt ist unterirdisch. Die Kapazität der Verkehrsführung über die Wilhelm-Kaisen-Brücke gibt keine erneute Steigerung her“, sagt der Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Bremen.

Eckert sieht großes Potenzial im Fahrradverkehr. Die Stadt müsse daher die Hemmschwelle der Anwohner mit einem Ausbau der Fahrradinfrastruktur senken. „Die Zeit der autogerechten Stadt ist vorbei. Man muss Raum für andere Mobilitätsformen schaffen“, sagt Eckert. Das Fahrradfahren müsse ebenfalls bequem, einfach und sicher gemacht werden.

Das Senatsressort für „Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau“ stimmt dem ADFC grundsätzlich zu. Allerdings gibt Sprecher Jens Tittmann, zu bedenken, dass erst vergangenes Jahr der Fahrradverkehr über die Wilhelm-Kaisen-Brücke merklich zugenommen habe. „2018 war wetterbedingt ein sehr fahrradfreundliches Jahr. Daher der Rekord.“ Kein Zweifel bestehe jedoch bei der Überlastung der Brücke. „Vor allem zu Stoßzeiten ist die Brücke maßlos überfüllt. Es ist gefährlich für Fahrradfahrer dort entlangzufahren.“ Aus diesem Grund wurden 2014 anlässlich des Verkehrsentwicklungsplans zwei Fahrrad- und Fußgängerbrücken verabschiedet. Eine davon soll speziell den Verkehr auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke entlasten – und: „Die Brücke steht im Koalitionsvertrag“, meint Tittmann. Ein weiterer Pluspunkt: Insgesamt sollen sich die Kosten der Brücken auf zehn Millionen Euro belaufen. Allerdings hätte Bremen davon vermutlich nur zehn Prozent zu tragen. Die fehlenden 90 Prozent seien als Unterstützung vom Bund zugesagt worden.