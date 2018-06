Bürgermeister Carsten Sieling hat sich mit einem Appell für eine Kultur des Respekts und der Wertschätzung an seine Gäste beim Ramadan-Empfang gewandt. (Christina Kuhaupt)

Mit einem Appell für eine Kultur des Respekts und der Wertschätzung hat sich Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Dienstagabend an die Gäste des Ramadan-Empfangs in der Oberen Rathaushalle gewandt. "Um diese Kultur zu bewahren, müssen Staat und Zivilgesellschaft sowie jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger wachsam sein gegenüber Entwicklungen, die unsere demokratische Grundordnung und unser friedliches Zusammenleben gefährden", sagte Sieling.

Es sei beschämend und völlig inakzeptabel, wenn in Deutschland über 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Juden und Muslime beschimpft, Kippa- oder Kopftuchtragende drangsaliert, Mahnmale und Gebetsstätten angegriffen würden. „Wir dulden keine Form von Menschenfeindlichkeit. In Bremerhaven und Bremen ist kein Platz für Muslimhass und Islamophobie“, sagte Sieling.

Traditionell lädt der Bürgermeister Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften, aus Politik, Kultur und Gesellschaft ein, um das Ende des Fastenmonats zu begehen. Die Fastenzeit für Muslime begann in diesem Jahr am 16. Mai und endete am 14. Juni.