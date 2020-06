Ein Steinmetz und sein Werkzeug. So werden die Ersatzsteine in die passende Form gebracht. (Frank Thomas Koch)

Der Steinmetz ist bald fertig, nur ein paar Tage noch, und er hat seine Arbeit getan. Otto Fürst von Bismarck (1815 - 1898) sitzt am Bremer Dom dann nicht mehr nur fest im Sattel, der ehemalige Reichskanzler thront mit den Hufen seines bronzenen Pferdes auch wieder auf festem Grund. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen Denkmäler vom Sockel geholt werden.

Sehr bildträchtig ist das vor Kurzem in Großbritannien passiert. Bei Anti-Rassismus-Protesten hatten Demonstranten in Bristol die Statue eines früheren Sklavenhändlers gekapert und sie kurzerhand ins Hafenbecken geworfen. Es gibt gerade viele solcher Fälle. In Hamburg hat es in dieser Woche eben jenen Bismarck erwischt, eine seiner drei Statuen dort ist mit roter Farbe besudelt worden. In Bremen gab’s in der Vergangenheit Graffiti am Sockel, doch die sind jetzt weg, mit Sandstrahl entfernt.

Die Arbeiten werden von einer Spezialfirma aus dem hessischen Herleshausen erledigt. Sie hat sich in Bremen bereits bei der Sanierung diverser Kirchen hervorgetan, und tut das jetzt mit dem Bismarck-Podest. Christopher Töpfer zeigt, was an dem maroden Sockel alles getan werden muss. Er ist der Steinmetz und legt seit vier Wochen mit Unterstützung eines Mitarbeiters von früh bis spät Hand an. „Wir haben zunächst die Eisenklammern herausgeholt“, berichtet der 30-Jährige, „die waren voller Rost und haben den Stein aufgesprengt.“

Das ist das Grundübel, die Feuchtigkeit. Um sie abzuwehren, wird nach dem Steinmetz der Spengler kommen und den knapp sechs Meter hohen Sockel oben herum mit Kupfer verkleiden, so wie das früher schon mal der Fall war. Der Umhang wirkt wie ein Regencape und schützt den Kalkstein vorm Auswaschen.

Wo die Eisenklammern saßen und herausgeschlagen werden mussten, sind Löcher entstanden, die mit neuen Steinen gefüllt werden. Sie stammen aus derselben Quelle wie damals, als das Reiterstandbild, entworfen vom Bildhauer Adolf von Hildebrand und dem Architekten Carl Sattler, im Jahr 1910 errichtet wurde. Es handelt sich um den sogenannten Untersberger Marmor. Der Kalkstein kann wie Marmor verarbeitet und poliert werden, deshalb die Bezeichnung. Gewonnen wird er am Nordhang des Untersberges in der Nähe von Salzburg.

Das Denkmal hat oben und unten jeweils ein Gesims. „Dort sind teilweise große Stücke herausgefallen“, erklärt Töpfer. Die Sanierung ist deshalb keine Kosmetik, sondern eine Notwendigkeit. Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki hatte gute Argumente, als er bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Fördermittel beantragte. Sie werden aus dem Topf des Denkmalpflegeprogramms „National wertvolle Kulturdenkmäler“ gezahlt – 31.500 Euro, genau die Hälfte dessen, was für die Arbeiten benötigt wird. Die andere Hälfte gibt aus einem Sondertopf der Finanzsenator dazu.

Auch wenn es nicht so aussieht: Der neue Stein kommt aus derselben Quelle wie der alte. Es handelt sich um den sogenannten Untersberger Marmor. Gewonnen wird er am ­Nordhang des Untersberges in der Nähe von Salzburg. (Frank Thomas Koch)

Strumpfanker geben Halt

Wenn die Steine vorher geklammert waren, um ihnen Halt zu geben, wird jetzt mit Strumpfankern gearbeitet – Edelstahlstäbe, die durch Bohrlöcher eine horizontale Verbindung herstellen. Der alte metallische Kitt zwischen den Steinen wird entfernt und durch Luftkalkmörtel ersetzt, sagt der Steinmetz. „Wir färben den beige-bräunlich ein.“

Ein Letztes muss er noch verraten – was es mit dem dunklen Stein auf sich hat, der aus der Vorderfront des Sockels herausragt. „Dort wurden die Kränze aufgehängt“, weiß Töpfer. Auf diese Weise bezeugten die Bremer dem „Eisernen Kanzler“, wie Bismarck genannt wurde, die Ehre. Zehn Jahre lang war das nicht möglich, zwischen 1942 und 1952. Das Denkmal hatte zum Schutz vor Bomben eine Art Mausoleum bekommen, aus dem es erst sieben Jahre nach Kriegsende wieder befreit wurde.

Für Bismarck einen Kranz aufzuhängen, ist heute nicht mehr opportun. Er war schließlich der Vater der Sozialistengesetze und hatte 1884 die damals wichtigsten Staaten der Welt zur sogenannten Kongokonferenz nach Berlin eingeladen, um Afrika in Kolonien aufzuteilen. Bismarck ist deshalb aus heutiger Sicht politisch belastet.

„Ich sehe ihn sehr kritisch“, sagt Ralph Saxe, Vorsitzender des Vereins „Der Elefant!“, der sich für die Umwidmung des Reichskolonialehrendenkmals zum Antikolonialdenkmal eingesetzt hat und sich jetzt darum kümmert, den steinernen Elefanten in der Nähe der Bürgerweide zu erhalten. Nie aber, betont Saxe, käme ihm in den Sinn, das Denkmal zu schleifen: „Wir dürfen unser historisches Gedächtnis nicht verlieren, außerdem gibt es ja noch andere Sichtweisen auf Bismarck.“ Der Vereinsvorsitzende, zugleich Grünen-Abgeordneter in der Bürgerschaft, fordert stattdessen eine Informationstafel am Reiterstandbild, um die Figur des Fürsten und sein Wirken zu erklären und einzuordnen.

„Warum nicht? Damit habe ich kein Problem“, antwortet Skalecki auf den Vorschlag. Denkmäler sollten im besten Falle dazu anregen, sich damit auseinandersetzen, woran erinnert wird. Mit den moralischen Werten von heute Personen der Zeitgeschichte zu beurteilen oder gar zu verdammen, hält Skalecki indes für falsch: „Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.“ Bismarck zum Beispiel, der Gründer des Deutschen Reichs, sei schließlich auch dafür verantwortlich gewesen, in Deutschland das Sozialversicherungssystem einzuführen.