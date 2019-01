Neues vom Poller: Das Schauspiel in der Langenstraße geht weiter. (Jürgen Hinrichs)

Es ein Fanal, ein Zeichen, dass man es sein lassen sollte, endgültig und ohne Diskussion. Kein neuer Versuch mehr, dem Übel beizukommen. Schluss mit der Serie von Pech und Pannen, die seit Montag um ein weiteres Kapitel reicher ist.

Das Schauspiel geht in der Langenstraße über die Bühne, vor dem Pressehaus, und hat deswegen in den vergangenen Jahren ein Höchstmaß medialer Aufmerksamkeit genossen. Jede Menge Fotos und Texte, die entstanden sind. Futter für Glossen, aber mal ist auch gut.

Dieses Mal hat's einen Betonklotz erwischt. (Vanessa Ranft)

Hier nun also das Finale: Am Montag ist in der Langenstraße nicht der Poller umgefahren worden, wie so viele Male zuvor. Das war gar nicht möglich, weil der Poller nach dem letzten Crash mitsamt seines Steuergeräts immer noch in der Reparatur ist. Nein, jetzt war es sein Platzhalter, wenn man so will, ein Betonklotz, den ein Lastwagenfahrer übersehen hat.

Da liegt kein Segen drauf, das muss man verstehen. Dieser Ort ist verhext, er verträgt keinen Poller und von nun an auch keine Possen und keine Glossen mehr.