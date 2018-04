(Frank Thomas Koch)

Per Einschreiben erhielt Jürgen Koch im November 2017 eine Nachricht, die es in sich hatte. Der Netzbetreiber Wesernetz teilte ihm mit, sein Vaillant-Heizkessel könne wegen fehlender Düsensätze nicht mehr auf das neue Gas umgestellt werden. Er müsse eine neue Anlage einbauen lassen, ansonsten würde ihm das Gas abgedreht. „Dermaßen durch Wesernetz bedrängt habe ich am 5. Januar 2018 eine neue Anlage für 7500 Euro einbauen lassen und das Geld dafür mühsam zusammengekratzt“, schreibt der 75-Jährige. Ein voreiliger Schritt, wie sich nur wenig später herausstellte. Denn kaum war die neue Anlage in Betrieb, meldete sich Wesernetz mit einer „guten Nachricht“ – die alte Heizung sei doch umstellbar. „Leider ist die jetzt auf dem Schrott“, lautet das frustrierende Fazit des Rentners aus Horn, früher Fernsehjournalist bei Radio Bremen.

Der Fall Koch ist ein besonders krasses Beispiel aus der Kategorie „dumm gelaufen“ bei der Umstellung von L- auf H-Gas im Bremer Nordosten. Von einer „bösen Panne“ spricht Wesernetz-Sprecher Friedhelm Behrens, derlei sei „extrem ärgerlich“. Zur Erklärung verweist er auf widersprüchliche Herstellerangaben. Oftmals würden die noch rechtzeitig entdeckt, aber eben nicht immer. Nun prüft Wesernetz ein finanzielles Entgegenkommen. „Wir versuchen, was möglich zu machen im Sinne des Kunden“, versichert Behrens.

Zahlreiche Leser sind dem Aufruf des WESER-KURIER gefolgt, Erlebnisse rund um die Gasumstellung zu schildern. In dieser Ausgabe geben wir eine Auswahl der Zuschriften in gekürzter Form wieder. Ein beträchtlicher Teil dreht sich um geplatzte Terminabsprachen. Einen halben Tag Urlaub habe er sich genommen, schreibt Michael Friedrich aus Schwachhausen. Die Wartezeit: drei Stunden, allerdings vergeblich. „Kein Techniker, kein Anruf.“ Diese Erfahrung machte auch Torsten Haar aus Oberneuland. Bei einer Nachfrage unter der Servicenummer habe es „keine Entschuldigung, kein Wort des Bedauerns“ gegeben. Im Gegenteil, der Servicemitarbeiter sei geradezu frech geworden. Zwar habe sich Wesernetz wortreich entschuldigt, aber auf einen neuen Terminvorschlag warte er seit zwei Wochen.

Mit der Hotline war Wesernetz selbst nicht zufrieden. Man habe aber „deutlich nachgesteuert“, sagt Sprecher Behrens, jetzt sei der Service-Level stark verbessert. „Die Telefon-Agenten sind gebrieft und beantworten wesentliche Fragen.“ Längere Warteschleifen seien nur in Stoßzeiten zu erwarten, etwa wenn die Post am Sonnabend bei den Kunden eingetroffen sei und sich am Montag die Nachfragen häuften. Dass Wesernetz ein Callcenter in Berlin und Magdeburg als externen Dienstleister engagierte, begründet Behrens mit dem sonst nicht zu bewältigenden Aufkommen der Anrufe. Ausbleibende Antworten auf E-Mails sollen ebenfalls der Vergangenheit angehören. „Wir wissen, dass es manchmal nicht funktioniert hat“, sagt Behrens.

Etliche Kunden befürchten, wegen verstrichener Umstellungstermine könnte plötzlich der Gashahn zugedreht werden, von einem Tag auf den anderen stehe man ohne Heizung und Warmwasser da. Prinzipiell verteidigt Behrens dieses Vorgehen. Bei Unklarheiten sei Wesernetz verpflichtet, den Gasanschluss zu sperren. Durch die Umstellung dürfe niemand zu Schaden kommen. Zu Sperren sei es aber nur in Einzelfällen gekommen. Das Gleiche gelte für die Drohung, sich per einstweiliger Verfügung Zutritt zu verschaffen. Für Behrens ist das aber nur die letzte ­Option, um Handlungsbereitschaft zu erzwingen.

Für reichlich Verwirrung sorgte die Ankündigung, Heizungen und Gasherde „aus Sicherheitsgründen“ stillzulegen, wenn sie bis zum Stichtag am 3. April nicht umgestellt seien. Tatsächlich strömt das neue H-Gas seither durch die Leitungen. Die vorherige Umstellung ist Behrens zufolge aber nicht für sämtliche Geräte erforderlich. Bestimmte Anlagen könnten erst angepasst werden, wenn das Gas schon eingeströmt sei, andere sogar erst zwei bis drei Wochen nach der Umstellung. Fehlerhafte Auskünfte erklärt Behrens mit der enormen Bandbreite der installierten Geräte. Inzwischen verfüge Wesernetz aber über eine Datenbank mit Angaben zu 25 000 verschiedenen Modellen.

Was aber, wenn neue Geräte angeschafft werden müssen und kein Geld dafür da ist? In solchen Fällen rät Behrens, sich an die Verbraucherzentrale zu wenden. Den fälligen Eigenanteil der neutralen Energieberatung übernehme Wesernetz, den Kunden werde ein Gutschein ausgehändigt. Für die Finanzierung neuer Anlagen gibt es laut Behrens einen „Strauch von Fördermöglichkeiten“, die zehn Prozent der Kosten oder mehr abdeckten. Für den Rest müssten allerdings die Kunden aufkommen. Wesernetz habe den gesetzlichen Auftrag, für den Austausch nicht umstellbarer Anlagen zu sorgen. „Die Kosten werden nicht durch eine allgemeine Umlage finanziert.“

Um die Gasumstellung zu bewältigen, hat Wesernetz ein Subunternehmen mit rund 200 Beschäftigten gegründet. Zu dieser Firma zählen auch 70 Monteure, die von auswärtigen Firmen unter Vertrag genommen wurden. Dass die Wahl nicht auf heimische Fachleute fiel, erklärt Behrens mit künftigen Umstellungsarbeiten in einem Drittel des Bundesgebiets. „Die Karawane zieht dann weiter durch den Rest von Deutschland.“

Der Hintergrund der Gasumstellung: Bis 2030 stellen die Niederlande die Lieferung des L-Gases ein, ersetzt wird es durch energiereicheres H-Gas aus Norwegen und Russland. Insgesamt müssen rund fünf Millionen Geräte an die neue Gasqualität angepasst werden. In Bremen erfolgt die Umstellung schrittweise bis 2021: Den Anfang machte der Südosten, aktuell läuft die Umstellung in Oberneuland, Horn-Lehe und Schwachhausen. Im Laufe der nächsten Monate kommen Walle, Findorff, Obervieland und die Neustadt an die Reihe.