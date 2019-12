Die letzten Proben für das Krippenspiel in St. Ursula in Schwachhausen, das an diesem Heiligabend stattfinden wird. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Kein Geld, keine Bleibe und am Ende muss das Kind auch noch im Stall zur Welt kommen: Alle Menschen kennen den Inhalt und das Ende der Geschichte – und doch warten die Besucher der Gottesdienste jedes Jahr aufs Neue an Heiligabend auf das Krippenspiel.

Dass es da trotz des roten Fadens durchaus Unterschiede gibt, weiß Pastoralreferent Florian Schneider von der Kirche St. Ursula in Schwachhausen zu berichten: „Letzten Endes ist das Stück, das wir im Kopf haben, ja auch schon eine Variation“, sagt er und deutet damit an, dass die Weihnachtsgeschichte ein Produkt mehrerer Evangelien ist. Für das diesjährige Krippenspiel in St. Ursula hat er zusammen mit elf Firmlingen drei Geschichten näher betrachtet: „Das muss ja auch zur Gruppe passen. Wir haben alle drei Stücke überflogen und geschaut, welche spielbar sind“, erzählt er, „und bei diesem Stück konnten sich die Spieler vorstellen, dass es spielbar ist – viel Inhalt, wenig Text.“ Wobei „wenig Text“ nun auch nicht ganz richtig ist, denn sowohl der an der Kanzel stehende Erzengel Gabriel als auch Gott, der auf der Orgelempore weilt, leiten jede der 18 Szenen mit einem abwechslungsreichen Dialog ein.

Erdacht hat sich dieses Krippenspiel William Gaffram, der lange Zeit Pastor in Bortfeld bei Braunschweig war. „Informiere Josef und die anderen“ heißt das Spiel, wobei das Stück in St. Ursula eine Besonderheit aufweist – es hat eine zusätzliche Szene: „Die Spieler wollten das Stück an der Krippe enden lassen“, sagt Florian Schneider. Seit Mitte November proben sie das Spiel, das nur ein einziges Mal aufgeführt wird. Und die Spielenden sind auch keine Kinder mehr, sondern Jugendliche – auch eine Besonderheit von St. Ursula. „Meistens sind es Jugendliche, die auch in der Gemeinde tätig sind. Überwiegend sind es Firmlinge, die das als Teil der Firmungsvorbereitung machen“, erklärt Florian Schneider. Marie Neumann etwa spielt Maria: „Ich finde das schön für die Kinder“, sagt die 15-Jährige über ihre Motivation, beim Krippenspiel mitzumachen, „und ich wollte immer mal Maria spielen.“ Die Wirtin wird von der 14 Jahre alten Carolin Wolters gespielt: „Die Wirtin hat kein Zimmer mehr frei, ist unhöflich und schickt Maria und Josef weg.“ Und Greta Offen spielt gleich zwei Rollen – die 15-Jährige ist sowohl ein Hirten als auch eine Frau aus dem Dorf: „Ich finde es schön, mit den Leuten zu spielen. Und wenn ich schon in die Kirche gehe, dann kann ich auch mitmachen.“

Das circa 30 Minuten lange Krippenspiel ist in den Gottesdienst eingebettet, so dass sich die Darstellerinnen und Darsteller während der Lieder umziehen können. Die Kirche wird dabei voll sein, „voller als sonst“, sagt Florian Schneider, der auch meint, dass irgendwas am Krippenspiel die Menschen zu faszinieren scheint: „Eine Sehnsucht; und die Botschaft ist ja auch immer noch aktuell.“ Eine Botschaft, die hängen bleibt: „Viele der Spielenden sagen, dass sie sich an Krippenspiele erinnern können, als sie selbst noch Kinder waren.“ Wobei die Gottesdienstbesucher wohl eher etwas Traditionelles suchen würden, mutmaßt der Pastoralreferent, wobei er es auch interessant finden würde, politische Gegebenheiten umzusetzen: „Ich denke da zum Beispiel an Puerto Rico, ein Land, das von den USA abhängig ist. Und wo das Kind dann dort hineingeboren wird und es dann das Land befreien möchte. Das in eine Form zu gießen für die Leute, die hier sind, fände ich spannend.“

Spannend ist auch bereits der Beginn des Krippenspiels: „Gabriel: Ich habe beschlossen, Mensch zu werden“, tönt Gott von der Orgelempore. Der Erzengel versteht das nicht, „warum?“, fragt er, und Gott antwortet: „Weil ich den Menschen helfen will.“ Das sieht Gabriel etwas anders: „Den Menschen ist nicht mehr zu helfen.“ Dennoch wird Gabriel zu Maria geschickt, die vor dem Altar sitzt, und verkündet ihr Gottes Wille, auf dass sie seinen Sohn zur Welt bringen möge. Später dann geht er zu ihrem Mann Josef, der von der überraschenden Schwangerschaft erst einmal wenig begeistert ist. „Du musst wissen, das Kind ist von Gott“, sagt Gabriel, worauf Josef fragt: „Und das soll ich dir glauben?“ Später dann denkt Gott darüber nach, wie er die Geburt Jesu bekannt machen könnte: „Vielleicht sollte ich einen Stern aufgehen lassen?“, fragt er Gabriel, doch der winkt ab: „Lass den Stern lieber weg, der stärkt doch nur den Glauben an das Horoskop.“ Und doch – am Ende ist selbst Gabriel zufrieden: „Herr, es ist schön geworden. Aber werden die Menschen es je verstehen?“ „Besser als du denkst“, antwortet Gott.

Bleibe für Maria und Josef heutzutage

Ob ein Paar wie Maria und Josef es in der heutigen Zeit einfacher hätten mit der Zimmersuche, vielleicht sogar an Heiligabend? Josefdarsteller Ilian Kaminski sieht das Paar mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert: „Schwierige Frage, Josef hat ja als Tischler wenig Geld. Ich glaube aber schon, dass manche eine Ausnahme machen und ein Zimmer geben würden.“ „Ich möchte hoffen, dass sie heute eher aufgenommen werden würden als früher“, ergänzt Marie Neumann, und Greta Offen sagt: „Zumindest ein Krankenhaus würde die beiden aufnehmen.“ In einem Krankenhaus, das könnte sich auch Daniel Breitenstein denken, der den Gabriel spielt, „aber in eine Familie aufgenommen zu werden, das glaube ich nicht.“ Er glaube, das Zwischenmenschliche stehe dem entgegen, „wenn man sich nicht kennt...“ Und er denkt auch: „Heiligabend, da wollen die Leute vielleicht ihre Ruhe haben.“

Der Gottesdienst mit dem Krippenspiel in der katholischen Kirche St. Ursula, Schwachhauser Heerstraße/Ecke Emmastraße, beginnt um 16 Uhr.