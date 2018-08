Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan. (Frank Thomas Koch)

Anders als zunächst angenommen, wird es im kommenden Schuljahr in Bremen keine Abordnungen von Lehrkräften geben. Das verkündete Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Zwar fehlen nach wie vor 50 Stellen im allgemeinbildenden Bereich und 50 Kräfte an den Berufsschulen, aber die betroffenen Schulen haben sich untereinander geeinigt und helfen ohne Anweisung der Behörde an benachbarten Schulen aus, so Bogedan weiter. Die fehlenden Stellen sollen mit Masterstudenten besetzt werden.

53 670 Schülerinnen und Schüler in Bremen starten am kommenden Donnerstag in das neue Schuljahr. Dafür hat die Behörde insgesamt 308 neue Lehrkräfte eingestellt. "Wir wissen, dass die Neueinstellungen nicht ausreichen. Der bundesweite Fachkräftemangel ist akut", sagte Bogedan.

Beitragsfreiheit für Kita-Plätze

Auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) nahm an der Pressekonferenz zum neuen Kita- und Schuljahr teil. Er teilte unter anderem mit, dass sich der Senat am Dienstag auf ein Konzept zur Beitragsfreiheit für Ü3-Plätze ab dem Kitajahr 2019/2020 geeinigt habe. Nun soll sich die Bürgerschaft damit beschäftigen. In Anlehnung an Niedersachsen soll die Beitragsfreiheit 40 Wochenstunden umfassen und für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres gelten.

In Bremen würden nach Angaben der Behörden zum kommenden Kitajahr mehr als 16 000 und in Bremerhaven bis zu 3700 Kinder deren Eltern von der Beitragsfreiheit profitieren.

