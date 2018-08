Gegen Patrick Öztürk wird keine Anklage erhoben. (CARMEN JASPERSEN)

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat wegen des Sozialbetrugskandals in Bremerhaven Anklage gegen den Bremerhavener Unternehmer Selim Öztürk erhoben. Das gab Bremens Leitender Oberstaatsanwalt Janhenning Kuhn am Montag bekannt. Gegen seinen Sohn, den Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk, ist das Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug allerdings eingestellt worden. Gegen den früheren SPD-Parlamentarier wird aber weiterhin wegen Veruntreuung ermittelt.

Selim Öztürk wird in der Anklage am Landgericht Bremen Betrug in insgesamt 724 Fällen zu Last gelegt. Von 2013 bis 2016 soll der Beschuldigte ein betrügerisches System entwickelt und betrieben haben, bei dem durch fingierte Scheinarbeitsverträge hauptsächlich für bulgarische Staatsbürger Sozialleistungen unberechtigt beantragt und gezahlt worden seien. Selim Öztürk sei somit mitverantwortlich dafür, dass dem Jobcenter Bremerhaven ein Schaden von rund 5,5 Millionen Euro entstanden ist. Zudem ist Selim Öztürk verdächtig, sich 2014 und 2015 durch insgesamt 34 Fälle der Untreue strafbar gemacht zu haben. Öztürk Senior soll dabei einen Betrag von mindestens 37.000 Euro eingestrichen haben. Zudem soll er unter anderem in acht Fällen von den Konten der Bremerhavener Vereine "Agentur für Beschäftigung in Integration" (ABI) und "Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming", deren Vorsitzender er war, ohne Grund Gelder in Höhe von insgesamt 17.800 Euro auf sein privates Konto überwiesen haben.

Im Fall des Sohnes und Politikers Patrick Öztürk soll es nach einem Anfangsverdacht keine hinreichenden Hinweise für eine Verurteilung gegeben haben, begründete Oberstaatsanwalt Kuhn die Entscheidung. Fortgeführt werden aber die Ermittlungen gegen den 32-jährigen Patrick Öztürk wegen des Verdachts auf Untreue im Zusammenhang mit möglichen Unregelmäßigkeiten bei Geldtransfers zweier Vereine in Bremerhaven. Öztürk trat im Oktober 2016 aus der SPD-Fraktion in Bremen aus, hat sein Landtagsmandat aber behalten. Alle Parteien in der Bürgerschaft hatten die Hoffnung, dass es ein Gerichtsverfahren gegen Vater und Sohn gibt. Gegen Öztürk läuft noch immer ein Parteiausschluss-Verfahren.