Die Feuerwehr ist auch für Rettungseinsätze zuständig: Unter anderem werden potenziell Corona-Infizierte transportiert. (Feuerwehr Bremen)

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) fordert regelmäßige und kostenlose Corona-Tests für Feuerwehr- und Rettungsdienstmitarbeiter. Die nämlich würden jeden Tag an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen, sagt Siegfried Meyer, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft. „Manche Kollegen transportieren mehrfach pro Schicht bestätigte oder Verdachtsfälle von Covid-19.“ Nach jedem dieser Einsätze würden Fahrzeuge und Geräte gereinigt und desinfiziert. Aber Tests für die Besatzung?

„Fehlanzeige!“ Axel Seemann, Vorsitzender der Gewerkschaft in Bremen, pflichtet dem bei, sieht an dieser Stelle den Arbeitgeber in der Pflicht. Doch der winkt ab. Beim Verdacht einer Erkrankung könne sich jede Einsatzkraft selbstverständlich kostenlos testen lassen, sagt Karen Stroink, Sprecherin der Innenbehörde. Aber regelmäßige anlasslose Tests gibt es in Bremen nicht.

Unverständnis bei Siegfried Meyer: „Eigentlich sollte diese Schutzmaßnahme selbstverständlich für unsere Berufsgruppe sein.“ Es gehe um Menschen, „die sich diese Tests wünschen, um die Gefahr einer Ansteckung von Familienangehörigen zu minimieren“. Der DFeuG-Vorsitzende appelliert daher an die zuständigen Ministerien, Gesundheitsämter und Dienstherren, „die derzeitige Verfahrensweise zu überdenken und allen Beschäftigten mindestens im 14-tägigen Rhythmus einen Corona-Test anzubieten“.

Seemann betont hierzu noch einen weiteren Aspekt: „Niemand weiß heute, wie sich eine Corona-Erkrankung in ein paar Jahren auswirkt.“ Es sei ohne Weiteres denkbar, dass sich aus Reihen von Feuerwehr und Rettungsdienst jemand im Einsatz anstecke, ohne dies zu bemerken, und sich die Folgen der Erkrankung erst in ein paar Jahren zeigten. „Deshalb wäre zumindest ein Bluttest auf Antikörper wichtig, der dann in der Personalakte dokumentiert werden könnte.“

„Nicht die primäre Risikogruppe“

Ein Punkt, der auch in der Innenbehörde gesehen wird. Zwar seien alle Einsatzkräfte überdurchschnittlich gesund und jung und zählten daher nicht zur primären Risikogruppe, sagt Stroink. Es ließe sich aber nicht ausschließen, dass trotzdem jemand unerkannt vorerkrankt sei. „Es gibt auch für junge und gesunde Menschen keine Garantie, nicht schwer oder mit Spätfolgen zu erkranken.“ Eine regelmäßige anlasslose Testung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) würde jedoch die Laborkapazitäten sprengen. „Und eine unregelmäßige anlasslose Testung hätte keinen Erkenntniswert, denn ein Testergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme.“

Wenn ein Feuerwehrmann besorgt sei, weil er selbst Symptome zeige oder jemand in dessen beruflichem oder privatem Umfeld an Corona erkrankt sei – also ein begründeter Verdacht bestehe –, könne er sich an die BOS-Corona-Ambulanz wenden. Dort könnten sich unter anderem Feuerwehrkräfte bevorzugt und kostenlos kurzfristig testen lassen.

Feuerwehrkräfte seien mit entsprechender Schutzkleidung ausgestattet und hätten darüber hinaus klare Vorgaben für das Einhalten der notwendigen Abstände, erklärt Sprecherin Stroink. Eine erhöhte Gefahr, sich im Rettungsdienst anzustecken, bestehe in erster Linie bei der Versorgung infizierter Patienten. Bislang habe es aber nur vereinzelt Corona-Fälle in Reihen der Feuerwehr gegeben, wobei die Übertragung nicht im Dienst, sondern privat erfolgt sei. „Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, wird die Feuerwehr Bremen wieder zusätzliche Maßnahmen einführen, die sich im Frühjahr bewährt haben, zum Beispiel strikte Kohortenbildung auf den Wachabteilungen.“

An dieser Stelle mache es sich der Arbeitgeber schlicht zu einfach, hält Seemann dagegen. Jeder heimkehrende Urlauber werde am Flughafen getestet und seit Monaten auch jeder Fußballer der Bundesliga. „Aber bei uns heißt es dann einfach: Ihr seid gesund und durchtrainiert, außerdem geschult und ihr habt ja Schutzmaßnahmen – das ist zu billig.“

„Unsicherheit bleibt“

Dass die Einsatzkräfte über Schutzmasken, Kittel, Handschuhe und Wechselkleidung verfügen, stellt Bremens DFeuG-Vorsitzender nicht in Abrede. „Und wir achten auch untereinander auf die geforderten Abstände.“ Ebenso unbestritten sei, dass man in diesem Beruf mit ansteckenden Krankheiten in Kontakt komme und sich entsprechend schützen müsse. „Trotzdem bleibt da eine unterschwellige Unsicherheit. Deshalb wäre es schön, regelmäßig zu prüfen, ob sich nicht doch etwas gebildet hat. Das ist unser Arbeitgeber uns einfach schuldig.“