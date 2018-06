Nicht nur die regulären Starter mussten ihr Fingerspitzengefühl beweisen, auch Gäste konnten sich versuchen. (Frank Thomas Koch)

So manch einen Staplerfahrer treibt die Schaumstoffscheibe zur Verzweiflung. Das kreisrunde Objekt mit den beiden Gabelzinken vom Gestell zu nehmen, ist noch der einfache Teil der Übung. Die Scheibe dann aber nach einer Drehung um die eigene Achse so sanft abzusetzen, dass sie nicht gleich wieder vom markierten Ablageort wegrollt, erfordert enormes Fingerspitzengefühl. Für Sebastian Schulze war dieser Parcours die größte Herausforderung beim Willenbrock Staplercup. „So etwas kann man im Vorfeld nicht trainieren“, sagt der 35-Jährige, „da musst du deine ganze Erfahrung einbringen.“ Keine Chance also für Hochstapler.

Geschicklichkeit war gefragt beim Willenbrock Staplercup. (Koch)

Der bärtige Staplerfahrer gehört zum neunköpfigen Team von DCP Bremen, kurz für Dettmer Container Packing. Das Logistikunternehmen aus dem Neustädter Hafen zählt zu den regelmäßigen Teilnehmern des Staplercups. Seine vier besten Fahrer hat DCP ins Rennen geschickt, unter ihnen Schulze; die fünf anderen Kollegen leisten so etwas wie seelischen Beistand. Schulze wirkt wie die Ruhe selbst – ein Schrank von einem Mann, dem so leicht keiner etwas vormacht. Seit acht Jahren kurvt er für DCP umher, das Staplerfahren liegt ihm im Blut, er hat es schon in jungen Jahren in der elterlichen Firma gelernt, einem Getränkegroßhandel.

Hoch her ging es am Sonnabend auf dem Firmengelände von Willenbrock in Woltmershausen. Jedes Jahr wieder trägt das Fördertechnik-Unternehmen den Willenbrock Staplercup als Regionalmeisterschaft aus. 25 solcher Wettbewerbe mit über 2000 Teilnehmern gibt es in Deutschland. Die 76 Gewinner fahren im September zu den deutschen Meisterschaften nach Aschaffenburg, dem Sitz von Linde Material Handling. Die Willenbrock-Gruppe mit ihren 550 Mitarbeitern ist Vertragshändler des weltweit zweitgrößten Gabelstapler-Herstellers.

138 Staplerfahrer und sieben Staplerfahrerinnen nahmen diesmal am Wettbewerb in Bremen teil, meist als Starter von 13 Firmenteams aus der nordwestdeutschen Logistikbranche. Von ihnen qualifizierten sich die drei besten Teilnehmer für die Endrunde: Dritter wurde Meiko Barzynski von der Bremer Firma Maritimes Competenzcentrum, vor ihm landeten nur Marco Schwiering von der Firma Waskönig + Walter in Saterland als Erster und Dierck Wienöbst von Weser-Ems Erfrischungsgetränke in Löningen als Zweiter.

Finale im September

Ermittelt werden die Sieger durch ein Punktesystem. Jeweils drei Minuten oder 180 Sekunden haben die Staplerfahrer Zeit, ihre Aufgaben an vier Stationen zu bewältigen. Bei den Schaumstoffscheiben ist die Ausbeute eher mager, so manch ein Teilnehmer geht leer aus, weil die Scheiben ihre Bestimmung nicht erreichen. Zu schwierig sei das aber nicht, meint Willenbrock-Mitarbeiter Jens Sanders. Der Servicetechniker fungiert als eine Art Schiedsrichter, er hat das Tun und Lassen der Staplerfahrer genau im Blick. „So eine Station darf auch nicht zu leicht sein“, sagt der 49-Jährige gutgelaunt. Immerhin seien die Teilnehmer routinierte Staplerfahrer. „Die wollen auch eine Herausforderung haben. Wir sind ja hier nicht im Kindergarten.“

Als Staplerfahrer kann man nicht früh genug anfangen. (Koch)

Dass mitunter äußerst viel Geschicklichkeit vonnöten ist, kann auch Jörg Kress bestätigen. „Manche Stationen sehen im ersten Moment schön leicht aus“, sagt der Mitarbeiter von Big Dutchman, einem Hersteller von Stalleinrichtungen aus Vechta-Calveslage. Ein fataler Irrtum, wie er bei der Puzzle-Station einsehen musste. Die Herausforderung: drei frei stehende Puzzle-Teile mit der Gabelzinkenspitze in die vorgegebenen Formen zu bugsieren. Und das bitte sehr in den obligatorischen drei Minuten. „Da kann man schon mal ordentlich ins Schwitzen kommen“, stellt Kress fest. Dabei ist der 52-Jährige alles andere als ein Anfänger, seit über 20 Jahren hat er den Staplerschein in der Tasche.

Sein Teamkollege Maik Neugebauer ist bereits zum sechsten Mal dabei und freut sich jedes Jahr wieder auf den Wettbewerb. „Immer gibt es was Neues“, sagt der 30-Jährige, „es wird immer für Abwechslung gesorgt.“ Tatsächlich tüfteln die Willenbrock-Mitarbeiter lange herum an den einzelnen Stationen. „Dabei geht es eben nicht darum, über eine Strecke zu heizen“, betont Marketing-Leiterin Birgit Lenk. Vielmehr handele es sich durchweg um Geschicklichkeitsübungen.

Mit dem Zuspruch zum Staplercup ist Lenk hochzufrieden. „Man trifft sich, man sieht sich, man kommt miteinander ins Gespräch.“ Bedauerlich findet sie nur die verhältnismäßig geringe weibliche Beteiligung. Nur sieben Teilnehmerinnen – das sei „sehr wenig“. Eine wirklich stichhaltige Erklärung für die weibliche Zurückhaltung hat niemand. Auch nicht Petra Steltenpohl als eine der sieben Starterinnen. Die 43-Jährige aus dem Big Dutchman-Team ist erst spät zu ihrem Job gekommen. Als Brötchenverkäuferin hat sie vorher gearbeitet und sich zunächst erfolglos um Arbeit bei Big Dutchman beworben. Erst als sie den Staplerschein gemacht hatte, wurde sie eingestellt – und ist jetzt überglücklich in der Männerdomäne.