Eislauffans konnten im vergangenen Jahr nachmittags bis frühabends vor der Handwerkskammer ihre Runden drehen. (Christina Kuhaupt)

Gar keine coole Idee: Die Innenstadt ist in der Advents- und Weihnachtszeit um eine Attraktion ärmer. Die Eislaufbahn vor der Handwerkskammer am Ansgarikirchhof wird nicht aufgestellt. Das bestätigte Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts, dem WESER-KURIER. Die Gesamtsituation rund um dieses Areal sei aufgrund der Baustellen, der großen Gerätschaften und Container nicht so, dass sich der Platz für den Betrieb der Fläche eigne. Zur Eisbahn gehörten auch Buden mit Essen und Trinken, um dort einen wirklichen, attraktiven Anziehungspunkt zu schaffen. „Das ist in diesem Jahr einfach nicht möglich.“

„Der Ansgarikirchhof war der einzige Platz, wo die Eislaufbahn möglich gewesen wäre. Wir haben keine Alternative“, sagt Cordßen. Im Klartext: Die Stadt bietet nichts für Eislauffans. Zumindest nicht in diesem Jahr. Denn Cordßen sagt auch, dass für das kommende Jahr neu geplant werde und man sich die Entwicklungen der Baustellen anschauen werde. Keinesfalls sei die Eislaufbahn für immer abgeschafft. „Denn wir haben im vergangenen Jahr gute Erfolge erzielt – und das trotz Pechs mit dem Wetter.“

Vom 28. November bis zum 23. Dezember 2017 stand die Natureisbahn erstmals auf dem Ansgarikirchhof. Die rund 300 Quadratmeter Lauffläche sollten dazu beitragen, neben Glühwein, Spekulatius und gebrannten Mandeln auch ein bisschen Aktion auf den Weihnachtsmarkt zu bringen, wie Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) vor gut einem Jahr zur Eröffnung sagte: „Ich finde, so eine Eislauffläche eignet sich dafür wunderbar“.

Die Baustellen machen diesem Vorhaben in diesem Jahr nun einen Strich durch die Rechnung. „Der Ansgarikirchhof soll dennoch weihnachtlich und festlich gestaltet werden“, verspricht Cordßen und liefert die Lösung gleich hinterher. „Mit der City-Initiative enstand die Idee, eine zehn Meter hohe Weihnachtstanne auf den Platz zu stellen.“ In anderthalb Wochen, am 26. November, öffnet der Bremer Weihnachtsmarkt und der Schlachtezauber, dann wird das Prachtstück zu bewundern sein.