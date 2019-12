Die Polizei verbringt weiterhin viele Einsatzstunden bei bestimmten Fußballbegegnungen. (Christian Charisius /dpa)

Die Zahl der gewalttätigen Auseinandersetzungen und Störungen rund um Deutschlands Fußballstadien liegt unverändert auf hohem Niveau. Zu diesem Schluss kommt die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die die entsprechenden Daten für die Saison 2018/19 gesammelt und analysiert hat. Die Zahl der Verletzten ist allerdings ebenso zurückgegangen wie die der eingeleiteten Strafverfahren. Grund zur Entwarnung sieht Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) trotzdem nicht. „Bestimmte Fußballbegegnungen verschlingen weiterhin bundesweit Unmengen an Einsatzstunden bei der Polizei“, kommentiert er den Bericht der ZIS. Die Zahl dieser Stunden lag in der Saison 2018/19 bei über 2,2 Millionen.

Die ZIS wurde 1992 von der Innenministerkonferenz eingerichtet. Sie erhebt bundesweit Daten zur Sicherheitslage im Fußball. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die 56 Vereine der 1., 2. und 3. Liga, die in der vergangenen Saison 1151 Spiele absolvierten. Im Umfeld dieser Partien gab es – bei insgesamt rund 22 Millionen Zuschauern – 1127 Verletzte, 86 weniger als in der Vorsaison. In Bremen gab es zwölf Verletzte, im Jahr zuvor waren es 17.

Auch bei den eingeleiteten Strafverfahren waren die Zahlen rückläufig. Insgesamt verzeichnete die ZIS hier einen Rückgang um neun Prozent, von 6921 auf 6289. In Bremen sank die Zahl von 140 auf 101. Nahezu konstant blieb der Wert in einer dritten untersuchten Kategorie – die Zahl der Störer, die kurzzeitig von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurden. 10 494 gab es davon bundesweit in der Saison 18/19, eineinhalb Prozent mehr als im Jahr zuvor. In Bremen waren es 76, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 196 vorläufigen Festnahmen und Ingewahrsamnahmen der Saison 2017/18.

Die Bremer Polizei führt die rückläufigen Zahlen auf ihr Konzept der strikten Fantrennung zurück. Die Entwicklung habe aber wohl auch mit zwei Abstiegen zu tun. In der Saison 18/19 spielte der HSV nicht mehr in der 1. und Werder Bremen II nicht mehr in der 3. Liga. Damit gab es deutlich weniger Spiele, die die Polizei sichern musste. Die Zahl der Einsatzstunden ging in Bremen von 47 658 um fast zehn Prozent auf 43 011 zurück. Bundesweit allerdings stieg diese Zahl um etwa 95 000 auf über 2,2 Millionen. Was dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre entspricht. Auch hier spricht die ZIS von einer „Konstanz auf hohem Niveau“.

Klubs wollen Gebühren zu 100 Prozent an Werder weiterzureichen

Wegen der Polizeieinsätze liegt Bremen seit Jahren mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Streit. Bremen hat der DFL für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen Gebühren in Rechnung gestellt. Dagegen klagte die Fußball Liga, unterlag jedoch vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Bundesrichter bezeichneten die Gebühren als rechtens, die DFL muss zahlen. Sie will die Kosten nun an Werder Bremen weitergeben und erhielt dafür am Dienstag in Frankfurt erwartungsgemäß Rückendeckung von ihrer Mitgliederversammlung. 34 von 36 Klubs der 1. und 2. Liga waren anwesend. 32 davon beschlossen, die Gebühren zu 100 Prozent an Werder weiterzureichen. Nur Werder stimmte dagegen, ein Klub enthielt sich der Stimme.

„Der Ausgang der Abstimmung war absehbar. Um die Interessen von Werder zu vertreten, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Rechtsweg zu beschreiten. Wir hätten diese Situation gerne vermieden“, sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung. Werder will nun prüfen lassen, ob die DFL als Mitveranstalter von Bundesligaspielen gilt, was eine Beteiligung an den Polizeikosten zur Folge haben könnte.

Darüber hinaus gab das DFL-Präsidium bekannt, zur Klärung des Rechtsstreits mit dem Land Bremen bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Nicht überraschend für Innensenator Mäurer: „Die DFL hatte das schon früher mehrfach angekündigt. Sollten sie es machen, sehen wir dem Verfahren mit Gelassenheit entgegen.“

Gemeinsam mit Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, will Mäurer bei der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz in Lübeck für eine Mustergebührenregelung für Polizeimehrkosten werben. „Wir würden zwar weiterhin eine Fondslösung favorisieren, aber am Beispiel Bremens sieht man ja inzwischen, dass man die Mehrkosten der Polizei auch über die Gebührenregelung hereinholen kann.“ Unter rechtlichem Vorbehalt hat die DFL Bremen bereits 1,17 Millionen Euro überwiesen. Das Geld wurde zur Begleichung von Überstunden bei der Polizei genutzt.