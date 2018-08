CDU-Häfenpolitikerin Susanne Grobien warnte davor, es mit der Unterschutzstellung von Weserabschnitten zu übertreiben. (Suhwa Lee)

Streit im Senat oder nur ein Sturm im Wasserglas? Die Frage eines höheren ökologischen Schutzstatus für Teile der Unterweser hat am Mittwoch die Bürgerschaft beschäftigt. Die CDU hatte dazu eine Aktuelle Stunde beantragt, weil sie bei dem Thema Differenzen innerhalb der rot-grünen Koalition ausgemacht haben wollte. Wie berichtet, verlangt die EU von Deutschland, dass vorhandene sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Gebiete im Bereich des Flusses einen höherrangigen, nationalen Schutzstatus erhalten, möglicherweise als Naturschutzgebiete.

Die Senatsressorts für Wirtschaft und Umwelt hatten sich zuletzt darauf verständigt, mit dem Bundesumweltministerium zu erörtern, was konkret zu tun ist und ob möglicherweise auch ein Status unterhalb eines Naturschutzgebietes ausreicht. Das Wirtschaftsressort hat dabei die Interessen der Hafenwirtschaft vor Augen. Sie soll möglichst nicht durch zusätzliche Umweltauflagen beeinträchtigt werden. Den Verantwortlichen im Umweltressort liegen dagegen die Belange des Naturschutzes am Herzen.

Darstellung als undramatischer Sachverhalt

So weit die Ausgangslage. In der Debatte versuchte die CDU-Häfenpolitikerin Susanne Grobien, aus den unterschiedlichen Akzenten der Senatsressorts eine handfeste Koalitionskrise zu machen. Sie fühlte sich gar an die 25 Jahre zurückliegende „Piepmatz-Affäre“ erinnert, als die unabgestimmte Anmeldung von Vogelschutzgebieten durch den damaligen Umweltsenator Ralf Fücks (Grüne) die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen zerbrechen ließ.

Grobien warnte davor, es mit der Unterschutzstellung von Weserabschnitten zu übertreiben. „Das wäre unverantwortlich gegenüber der Hafenwirtschaft“, warnte Grobien. Vertreter der Koalition waren dagegen bemüht, die noch nicht vollzogene Abstimmung zwischen den Senatsressorts als undramatischen Sachverhalt darzustellen. Elias Tsartilidis (SPD) sprach von der Notwendigkeit, gute Rahmenbedingungen für die Hafenwirtschaft mit Naturschutzbelangen unter einen Hut zu bringen. Das sei nie anders gewesen.

Mehr zum Thema Kommentar zu Streit um Weser-Schutzgebiete Überzogen Bremens rot-grüne Koalition hat noch keine gemeinsame Linie zum künftigen Schutzstatus für einige ... mehr »

„Es gibt keine freie Fahrt für freie Häfen“, beschied Tsartilidis die CDU-Opposition. Unterstützung erhielt die Koalition von Nelson Janßen (Die Linke). „Es gibt keinen Skandal“, winkte er ab. Bremen sei bei der Anpassung des Schutzstatus für einzelne Weserabschnitte zum Handeln gezwungen, weil die EU sonst finanzielle Sanktionen gegen die Bundesrepublik verhängen müsste.

Ähnlich sah das in der Debatte Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne). Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass es zu keiner Nutzungseinschränkung für die bremischen Häfen kommen werde. Für Verdruss nicht nur bei der Opposition sorgte das Fernbleiben von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) während der Aktuellen Stunde. Günthner, der die Bürgerschaft nur selten mit seiner Anwesenheit beehrt, war auch bei diesem wichtigen hafenpolitischen Thema nicht zugegen.

Seine Staatsräte Ekkehart Siering und Jörg Schulz hatten offenbar ebenfalls wichtigere Termine. Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) hielt mit seiner Verärgerung nicht hinterm Berg. „Für mich ist es unverständlich, dass bei einem Thema von dieser Bedeutung für die bremischen Häfen kein Vertreter des Wirtschaftsressorts zugegen ist“, sagte Weber dem ­WESER-KURIER.