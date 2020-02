Dunkle Wolken ziehen über eine Landstraße in Niedersachsen hinweg. Sturm "Yulia" hat im Gegensatz zu Sabine vor zwei Wochen kaum Schäden angerichtet. (Moritz Frankenberg/dpa)

Sturm „Yulia“ hat in Niedersachsen und Bremen in der Nacht zum Montag keine großen Spuren hinterlassen. Laut Polizeisprecherin gab es keine größeren Schäden. In Bremen riss der Wind eine 100 Jahre alte Buche am Osterdeich um. Für Montag rechneten die Meteorologen zunächst mit schwachem Wind und milden Temperaturen bis 10 Grad Celsius, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Tagsüber bleibt es bedeckt und von der Ems her kann es Regen geben. Im Nordosten Niedersachsens kann es dann am Abend zu Schneefällen kommen. An der Nordsee und in den Mittelgebirgen wird der Wind zudem stärker.

Am Dienstag müssen sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen aber schon auf die Auswirkungen des Sturmtiefs „Zehra“ einstellen. Vor allem in Nordfriesland kann es zu orkanartigen Böen mit Windstärke 11 kommen, die dann Richtung Süden weiterziehen. Die Temperaturen bleiben mild - bei Höchstwerten von 10 Grad. (dpa)