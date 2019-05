Bald nur noch Geschichte: die Haltestelle Ikensdamm an der Tobias-Schule. Eltern, Schüler und Lehrer hatten sich mit einer Unterschriftenaktion für ihren Erhalt eingesetzt. (Petra Stubbe)

Die Tage der Bus-Haltestelle Ikensdamm sind gezählt. Mit Eröffnung des dritten Oberneulander Tunnels in der Mühlenfeldstraße am 20. Mai wird der provisorische Haltepunkt der Linien 33 und 34 wieder aufgehoben. Die Busse fahren dann wie vor Beginn der Baumaßnahme über den Bahnhof Oberneuland. Für die Schüler der Tobias-Schule bedeutet das, dass sie künftig wieder einen längeren Fußweg zur Schule zurücklegen müssen – entweder vom Bahnhof oder vom Haltepunkt Am Heiddamm aus, je nachdem, ob sie aus Richtung Horn oder Sebaldsbrück kommen. Denn anders als an staatlichen Einrichtungen existiert bisher keine behördlich finanzierte Schulwegbeförderung für die Kinder und Jugendlichen der Tobias-Schule.

Eltern, Schüler und Lehrer der privaten Förderschule sind enttäuscht über diese Entwicklung. Ende vergangenen Jahres hatten sie Verkehrssenator Joachim Lohse in einer gemeinsamen Aktion rund 750 Unterschriften überreicht, mit denen der Erhalt der Haltestelle gefordert wurde. Auch der Oberneulander Beirat hatte sich in der Angelegenheit geschlossen hinter die Förderschule gestellt und hat seiner Forderung, die Haltestelle Ikensdamm zum festen Bestandteil des Linienverkehrs zu machen, auf seiner Sitzung am vergangenen Montag erneut Nachdruck verliehen. „Im Zweifel ist es Bahnreisenden eher zuzumuten, zehn Minuten Fußweg zwischen Ikensdamm und Bahnhof in Kauf zu nehmen, als den Förderschülern“, so Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU).

Im Verkehrsressort indes sei man nach eingehender Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass der früheren Linienführung der Vorzug zu geben sei, und nicht der Aufsplittung der beiden Buslinien, teilt Sprecher Jens Tittmann mit. Er begründet die Entscheidung unter anderem mit den Fahrgastpotenzialen und der besseren Anbindung des Bahnhofs Oberneuland.

Auch das künftige Neubaugebiet am Mühlenfeld, das sich derzeit noch im Bebauungsplanverfahren befindet, ist aus Sicht des Ressorts kein zwingendes Argument für den Erhalt der Haltestelle Ikensdamm. Denn das Neubaugebiet sei ebenso in Richtung Mühlenfeldstraße orientiert wie zur Rockwinkeler Landstraße. Der Bahnhof könne im geplanten Linienkonzept tagsüber im Zehn-Minuten-Takt angefahren werden – dieser Takt würde im Falle einer Aufsplittung der beiden Linien halbiert werden, heißt es aus dem Verkehrsressort.

Man erwarte zudem künftig einen spürbaren Anstieg der Fahrgastzahlen in der Mühlenfeldstraße durch das geplante Nahversorgungszentrum. Für eine dauerhaft veränderte Linienführung über die Haltestelle Ikensdamm müsste diese außerdem barrierefrei ausgebaut werden, was einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeute. Die Tobias-Schule werde aber auch nach Aufgabe der Haltestelle morgens und mittags von je einem Einsatzbus angefahren.

Lösung ist nur ein schwacher Trost

Für Nicole Wiedwald ist diese Lösung nur ein schwacher Trost. „Es fährt dann ein Bus zur ersten und einer zur sechsten Stunde – wenn mein Sohn zur zweiten Stunde in die Schule muss, bedeutet das, dass ich wieder pendeln muss“, sagt die Elternsprecherin. Dass ihr Sohn zu Fuß vom Bahnhof Oberneuland bis zur Schule komme, sei orientierungsbedingt nicht gesichert, ebenso verhalte es sich zumindest bei einem Teil seiner Mitschüler, sagt sie.

Auch Beeinträchtigungen der Motorik sind laut Schulleiter Dieter von Glahn Gründe, weshalb die Haltestellen Bahnhof Oberneuland und Am Heiddamm für viele Schüler keine Alternative seien. Die beiden vom Ressort in Aussicht gestellten Einsatzbusse seien zudem nur für Schüler aus Richtung Horn interessant, erklärt von Glahn weiter. Aus Richtung Sebaldsbrück und zurück sei die Schule im Zuge der neuen Linienführung nicht mehr an den ÖPNV angeschlossen.

Langfristig bleibt das Ziel von Lehrern und Eltern die kostenlose Schulbeförderung der Schüler, so wie es im Nachbarbundesland Niedersachsen schon jetzt gängige Praxis ist – und zwar auch zu privaten Förderschulen. Hierzu hatte es Ende vergangenen Jahres aus dem Bildungsressort geheißen, man bleibe mit der Tobias-Schule im Gespräch, „um für den Haushalt 2020/21 Möglichkeiten zu finden“.