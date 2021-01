Viele Bundesländer wollen weiterhin die Schulen nicht komplett schließen. (Marijan Murat / dpa)

Es ist zum Verzweifeln: Was ist an dem Dezember-Beschluss von Bund und Ländern, dass Schulen und Kitas geschlossen werden, nicht zu verstehen? Mit immer neuen, immer weiter verästelten Wenn-dann-Regelungen legen eine Reihe von Ländern – darunter eben auch Bremen – die Beschlüsse auch im elften Monat der Pandemie noch so aus, dass weiterhin der Besuch der Bildungseinrichtungen möglich ist. Argumentiert wird mit den möglichen nachteiligen Folgen für die Bildungswege der Betroffenen. Als ob Bildungskarrieren automatisch verloren sind, weil die Schule acht Wochen ausfällt oder ein Schuljahr wiederholt werden muss. Der Grund für die Schulschließungen ist ja keine Kleinigkeit, sondern buchstäblich existenzieller Natur.

Bei Corona geht es um Leben und Tod. Das zeigen die Zahlen, die das Robert Koch-Institut täglich meldet. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl sterben in Deutschland mittlerweile mehr Menschen an Corona als in den USA. Die Dimension dieser Seuche haben viele offenbar noch immer nicht begriffen.