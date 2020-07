Das Atemgift Kohlenstoffmonoxid ist im Wasserpfeifendampf enthalten. Ist davon zu viel in einer Shisha-Bar vorhanden, kann es gefährlich werden. (SOEREN STACHE/dpa)

Das Gas Kohlenstoffmonoxid ist giftig – und tückischer Weise mit keinem Sinn wahrnehmbar. Es ist also fast unmöglich, sich selbst vor dem Atemgift zu schützen. Das kann beispielsweise in Shisha-Bars fatal werden, wie ein Fall vor einigen Tagen zeigte. Polizisten entdeckten während einer Streife zufällig ein Shisha-Lokal, in dem deutlich zu viel Kohlenstoffmonoxid (CO) in der Luft war. Um das zu vermeiden, gibt es Auflagen. Das Problem: Kontrolliert werden diese nur teilweise.

Bereits im Jahr 2016 wurden Kriterien entwickelt, die Besucher von Shisha-Bars vor CO-Vergiftungen schützen sollen. Damals berichtete die Feuerwehr in Bremen von drei bis vier Fällen pro Jahr, in denen in Shisha-Bars zu viel CO-Gas in der Luft festgestellt wurde. Die Kriterien wurden vom Gesundheitsressorts, dem Bauressort sowie dem Innenressort mit dem Ordnungsamt entwickelt. Die Zuständigkeiten für Shisha-Lokale sind bis heute unverändert zwischen den drei Ressorts aufgeteilt. Geändert hat sich die Zahl der Fälle, in denen zu hohe CO-Konzentrationen gemessen wurden. In diesem Jahr ist bisher zwar nur ein Fall bekannt geworden. Allerdings werden die CO-Werte in Shisha-Bars nicht von den Behörden gemessen, zudem waren die Lokale durch die Corona-Pandemie zeitweise geschlossen.

Ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich

Nach dem Nichtraucherschutzgesetz muss jedes Shisha-Lokal „ganzjährig eine ausreichende aktive mechanische Be- und Entlüftung der Räumlichkeiten sowie eine regelmäßige Wartung“ sicherstellen, wie es in einem gemeinsamen Dokument der zuständigen Senats-Ressorts Bau, Gesundheit und Inneres heißt. Das gelte sowohl für den Raum, in dem geraucht wird, als auch für die Räume, in denen die Wasserpfeifen vorbereitet werden. Zudem muss mit einem Hinweisschild auf die mögliche Gefahr hingewiesen werden.

Die Tauglichkeit der Lüftungen wird auf Grundlage des Nichtraucher- sowie des Baurechts in Bremen anhand eines Leitwertes gemessen. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgegebene Wert besagt, dass über einen Zeitraum von acht Stunden die durchschnittliche Menge von Kohlenstoffmonoxid in der Luft nicht über zehn Gramm pro Kubikmeter steigen darf.

Doch wie wird der WHO-Wert überprüft? Ein Gutachter untersucht Shisha-Bars nach dem Einbau von Lüftungsanlagen. Stellt der Gutachter – bei maximalem Kohlenstoffmonoxid-Ausstoß im Raum – keine Überschreitung des Grenzwertes fest, ist der Betrieb der Gaststätte erlaubt. Das gilt jedoch nur für Wasserpfeifen-Lokale, die Platz für mehr als 40 Personen haben. Kleineren Lokalen wird ein solches Gutachten lediglich empfohlen, Pflicht ist es nicht. Das Gleiche gilt für CO-Warnmelder: Auch sie sind keine Pflicht – unabhängig von der Größe der Shisha-Bar.

Wenn Lüftungsanlagen den WHO-Leitwert einhalten, sei keine Gesundheitsschädigungen durch Kohlenstoffmonoxid für anwesende Nichtraucher zu erwarten, heißt es in dem Dokument aus dem Senat. Allerdings: „Kontrollen im Hinblick auf CO-Gehalt in Shisha-Bars werden vom Ordnungsamt und dem Gewerbeaufsichtsamt nicht durchgeführt“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Sollte es eine Fehlfunktion in den Lüftungsanlagen der laut Senat gerade einmal 20 Shisha-Bars in Bremen geben, könnte die also lange unentdeckt bleiben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bars gar nicht kontrolliert werden. Regelmäßig führe das Ordnungsamt unangekündigte Kontrollen durch, um die Einhaltungen der Anforderungen des Bremischen Nichtraucherschutzgesetzes (BremNiSchG), wie etwa die Raumgröße oder die Beschilderungen, zu untersuchen. „Daneben überwacht der Ordnungsdienst den Jugendschutz, sodass kontrolliert wird, ob Jugendlichen der Zugang gewährt wird“, sagt Lukas Fuhrmann. Bei Verstößen gegen das BremNiSchG müssen die Shisha-Bar-Betreiber mit Bußgeldern bis zu 2500 Euro rechnen, bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz sind Bußgelder bis zu 50.000 Euro möglich.

Herz- und Nervenschäden

Das gefährliche Atemgift ist bei Wasserpfeifen im Dampf enthalten, der beim Saugen an der Pfeife entsteht. Die Kohlenstoffmonoxid-Moleküle docken nach dem Einatmen an das Hämoglobin im Körper an, das sich in den roten Blutkörperchen befindet. Dadurch wird verhindert, dass Sauerstoff im Blut gebunden wird. Die Folge ist, dass weniger Sauerstoff im Körper verteilt wird. Das kann schwere Schäden am Herz- und Nervensystem auslösen. Es kann sogar lebensgefährlich werden, auch wenn der Körper unmittelbar nach der Vergiftung keine Symptome zeigt.

Neben dem im Dampf enthaltenen CO werden beim Rauchen der Wasserpfeifen einige weitere gesundheitsschädliche Stoffe aufgenommen. Im Tabak enthalten sind die von Zigaretten bekannten Schadstoffe wie Nikotin oder Teer. Dazu kommen giftige und teilweise krebserregende Chemikalien wie Befeuchtungsmittel, die den Tabak für die Shishas klebrig machen. Dieter Ukena, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin am Klinikum Bremen-Ost, sagte dem WESER-KURIER bereits in der Vergangenheit: „Man nimmt Schadstoffe in unkontrollierten Dimensionen zu sich.“