Wer seine Geldstrafe nicht bezahlen kann, soll zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert werden. (dpa)

Der Vorstoß klingt populär, und er klingt zunächst auch logisch: Wer zu einer Geldstrafe verurteilt wird und diese partout nicht zahlt, soll dafür zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert werden, anstatt die Geldstrafe im Gefängnis als Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Das ist ein Dienst an der Gemeinschaft, appelliert ans Sozialverhalten des zahlungsunwilligen Delinquenten, entlastet die ohnehin nahezu vollbelegten Gefängnisse und spart auch noch Steuergelder. Die Bundesländer machen von dieser bislang auf Anträgen basierenden Möglichkeit längst Gebrauch.

Dass die einzelnen Länder dies mit unterschiedlichem Engagement tun, kann nicht der logische Grund für eine künftige Verpflichtung von „Schwitzen statt Sitzen“ per Gesetz sein. Vielmehr sollten eher die Angebote von Beratungsstellen für Straffällige ausgebaut und stärker gefördert werden. Am Ende geht es schließlich darum, dass immer wieder auffällige Betroffene erreicht und erneute Delikte vermieden werden. Denn die Möglichkeit, dass nicht gezahlte Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit getilgt werden können, besteht in Bremen schon längst. Ganz ohne gesetzliche Verpflichtung.