Nicht im Unterricht, aber auf den Fluren: Einige Länder wie Niedersachsen führen eine Maskenpflicht ein. Bremen lehnt ab. (Frank Molter /dpa)

Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen setzen immer mehr Bundesländer auf eine Maskenpflicht nach den Sommerferien an Schulen: Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und auch Niedersachsen gehören dazu. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich am Sonntag ebenfalls für das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulgebäuden ausgesprochen.

Bremen lehnt dies mit Blick auf den Beginn des neuen Schuljahres am 27. August ab. „In Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Gesundheitsressort sowie den Schulen führen wir die Pflicht bisher nicht ein. Freiwillig können sich alle schützen. Die Anzahl der Infizierten war bisher sehr gering, Schulen und Kitas waren bislang nicht die Hotspots für Infektionen mit dem Coronavirus“, sagt Annette Kemp, Sprecherin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), dem WESER-KURIER.

Deshalb könnten die Schulen selbst regeln, ob und in welchen Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werde. Dies gelte auch für enge Gänge und Treppenhäuser. „Dazu gab es Gespräche mit dem Gesundheitsamt. Und die Auffassung dort war, dass in diesen Bereichen eher schnell aneinander vorbeigelaufen wird, sodass ein Infektionsrisiko – wenn überhaupt – gering einzustufen ist“, so die Sprecherin. Die Bildungsbehörde stütze sich auf die Beurteilung des Gesundheitsamts in dieser Frage, aktuell gebe es demnach kein Erfordernis für die Einführung einer Maskenpflicht auf Gängen, Fluren oder in anderen Gebäudeteilen für Schüler und Lehrkräfte, betont Kemp.

Niedersachsen geht einen anderen Weg

Niedersachsen beurteilt dies anders und geht deshalb auch einen anderen Weg: Nach den Sommerferien – das Schuljahr beginnt wie in Bremen am 27. August – führt das Nachbarbundesland eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Schulen ein. „Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu Personen anderer Lerngruppen nicht gewährleistet werden kann“, betont Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher im niedersächsischen Kultusministerium. Dies betreffe in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume und gegebenenfalls auch das Außengelände.

Im Niedersachsen sollen die Schulen nach den Sommerferien in einem eingeschränkten Regelbetrieb anlaufen. Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird wie in Bremen unter anderem das Abstandsgebot unter den Schülern durch ein Kohortenprinzip ersetzt. Dabei handelt es sich um fest definierte Lerngruppen. Das Zusammentreffen von Schülern unterschiedlicher Kohorten solle soweit wie möglich vermieden werden, so der Ministeriumssprecher. Falls dies jedoch nicht gewährleistet werden könne, müsse auch in den Pausen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei versetzten Pausenzeiten oder Pausen der Lerngruppe könne auf die Bedeckung verzichtet werden. Visiere seien keine gleichwertige Alternative zum Mund-Nasen-Schutz.

Die niedersächsischen Behörden schätzen das Infektionsrisiko in Schulen anders ein als der Nachbar Bremen: „Mund-Nasen-Bedeckungen sollen dazu beitragen, die Verbreitung von Sars-CoV-2 zu verlangsamen“, betont Schubert. „Auch wenn die Datenlage noch spärlich ist, kann derzeit davon ausgegangen werden, dass Kinder ebenso wie Erwachsene das Coronavirus verbreiten und auch an Covid-19 erkranken können.“

Die Bremer Behörde sieht das Nein zu einer Maskenpflicht jedoch nicht als „in Stein gemeißelt“ an, wie Sprecherin Kemp betont. „Wir beobachten die Lage genau, die Entwicklung der Neuinfektionen und auch die Erfahrungen der anderen Bundesländer mit der Maskenpflicht.“ Daher sei es nicht völlig ausgeschlossen, dass man auch zu einer anderen Regelung kommen könne. Kemp: „Aus den Schulen bekommen wir derzeit aber vorwiegend Rückmeldungen, wonach eine grundsätzliche Maskenpflicht abgelehnt wird. Die Schulen haben ihre eigenen Regelungen gefunden.“ Von der Behörde würden Visiere, Mund-Nasen-Bedeckungen und Vorrichtungen zum Spuckschutz an die Schulen geliefert, diese könnten jederzeit nachgeordert werden.

Jede Schule im kleinsten Bundesland muss über ein Schutz- und Hygienekonzept verfügen, dies ist in der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2“ festgelegt. Unterschiede gibt es zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. Die Konzepte enthalten unter anderem Vorgaben zu persönlicher Hygiene, Raumhygiene, Belüftungskonzepten, Hygiene im Sanitärbereich, Infektionsschutz in den Pausen, gastronomischen Angeboten, Infektionsschutz beim Sportunterricht, Wegführung sowie Schutzvorrichtungen für das Personal.

Zur Sache

Tests in Schulen

Der Städte- und Gemeindebund fordert ein Testprogramm für Schulen. Die Länder seien „gut beraten, zumindest stichprobenartig Lehrpersonal, aber auch Schüler, regelmäßig zu testen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

In Bremen gibt es seit Mitte Juni anlass- oder symptombezogene Testmöglichkeiten für Beschäftigte der Schulen der Stadt. Kita-Beschäftigte können sich bis Ende September symptomfrei und präventiv testen lassen. Vor den Ferien wurden an zwei Grundschulen 200 Personen präventiv getestet, alle mit negativem Ergebnis. Nach den Sommerferien sollen wissenschaftlich begleitete Testreihen an Schulen starten.