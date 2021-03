Bestehende Impftermine bleiben, neue werden vorerst nicht vereinbart: Das ist die Regelung für Kita- und Schulpersonal. Anderes gilt für Vorerkrankte und Klinikpersonal. (Frank Thomas Koch)

Der vorläufige Impfstopp mit Astra-Zeneca bringt für das Personal von Schulen und Kitas einige Veränderungen mit sich. Das Bildungsressort betont dazu in einer Mitteilung: „Alle bereits gebuchten Impf-Termine in der Stadtgemeinde Bremen finden statt, das gilt auch für Beschäftigte in Kitas und Schulen“. Beschäftigte könnten und sollten ihren Termin ganz normal wahrnehmen. Für die vereinbarten Termine schwenkt Bremen laut Gesundheitsbehörde nun zunächst auf andere Impfstoffe um, vorrangig auf Biontech. Die Europäische Arzneimittelagentur erklärte am Donnerstag, der Nutzen des Astra-Zeneca-Impfstoffs überwiege weiterhin das Risiko. Was das konkret für die Impfungen auch in Bremen bedeutet, wann und in welchem Umfang mit dem Vakzin weiter geimpft werden kann, stand noch nicht fest.

Neue Termine wird es dagegen zunächst für Schul- und Kita-Beschäftigte nicht mehr geben, so die Behörde. Davon betroffen seien derzeit vor allem die Beschäftigten, die in sogenannten W&E-Klassen mit geistig beeinträchtigten Kindern arbeiten. Da die momentane Entwicklung der Pandemie für ältere Menschen mit Vorerkrankungen ein ungleich höheres Risiko darstelle als für gesunde jüngere Personen, müssten zunächst diese Personengruppen geschützt werden, so die Begründung der Behörde.

Bei den Kita-Beschäftigten lief die Impfung zuerst an. Von ihnen hatten bislang laut Behörde rund 62 Prozent einen Termin, etwa 49 Prozent haben die Erstimpfung bekommen. Für sie wurden 5350 Impf-Termine verabredet, 4212 Erst-Impfungen fanden statt. Dann folgte das Personal von Grund- und Förderschulen. Von den dort Beschäftigten haben rund 60 Prozent einen Impf-Termin gebucht, 23 Prozent haben die erste Impfung bekommen. Es wurden 650 Impf-Termine verabredet, 1.424 Erst-Impfungen wurden durchgeführt. Die bereits versendeten Termincodes könnten zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden, wenn wieder mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, teilt die Gesundheitsbehörde mit.

Andere Regeln für Vorerkrankte

Andere Impfberechtigte, die bereits eine Einladung erhalten haben, können seit diesem Donnerstag dagegen wieder Termine vereinbaren, wie die Gesundheitsbehörde mitteilt. „Dafür wird prioritär Personal aus Krankenhäusern sowie Personen mit Vorerkrankungen ein Termin ermöglicht“, heißt es. Bereits alle vereinbarten Termine könnten im Impfzentrum wahrgenommen werden. Dazu sei keine Umbuchung oder Kontaktaufnahme notwendig.

Inzwischen seien Impfeinladungen an Menschen mit Vorerkrankungen zwischen 75 und 79 Jahren durch die Krankenkassen verschickt worden. Alle anderen Personen dieser Altersgruppe - mit und ohne Vorerkrankungen - würden in den kommenden zehn Tagen ebenfalls eine Einladung erhalten. Die Gruppe zwischen 70 und 74 Jahren werden im Anschluss per Post benachrichtigt, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Danach sollen laut der Behörde Vorerkrankte zwischen 50 und 69 Jahren durch die Krankenkassen eingeladen werden. „Außerdem werden dann die Kontaktpersonen von Schwangeren sowie Pflegebedürftigen Impfeinladungen erhalten. Dazu ist keine Registrierung oder ähnliches notwendig“, heißt es.