Axel Lenderoth, Honorarkonsul Polens in Bremen, hätte gern weitergemacht, sagt er. (FR)

Auf der Homepage des Bremer Konsular-Korps wird Axel Lenderoth noch als Honorarkonsul Polens in Bremen geführt. Doch ein Anruf unter der dort angegebenen Nummer schafft Klarheit: "Das Büro des Honorarkonsulats in Bremen ist geschlossen", teilt eine Stimme vom Band mit. Bei Anfragen solle man sich bitte an das Generalkonsulat in Hamburg wenden.

Tatsächlich ist die Bestellung von Lenderoth als Honorarkonsul bereits am 5. Februar erloschen beziehungsweise von Polen nicht verlängert worden. "Eine Amtsperiode läuft über fünf Jahre, und die war für mich im Februar abgelaufen", erklärt Lenderoth. Er habe lediglich eine kurze Mitteilung bekommen, dass sein Mandat abgelaufen sei. "Ansatzlos, ohne ordentliche Begründung."

Auf seine Nachfrage in der polnischen Botschaft sei die Schließung des Honorarkonsulats mit der räumlichen Nähe zum Generalkonsulat in Hamburg begründet worden. Künftig sollten die Polen in Bremen von dort aus mitbetreut werden. Lenderoth nahm's mit Verwunderung. Er hätte gern weitergemacht, sagt er. Über die Gründe für die Entscheidung wolle er nicht spekulieren, aber ein solches Vorgehen sei eigentlich eher unüblich. "In der Regel werden solche Bestellungen verlängert."

Honorarkonsuln arbeiten ehrenamtlich, ihr Amt ist also mit keinerlei Kosten für das Land verbunden, das sie vertreten. Und auch die Präsenz eines Generalkonsulats in Hamburg taugt kaum als Grund, um auf ein Honorarkonsulat zu verzichten. Die ehrenamtlich tätigen Konsuln gelten ja gerade als Ergänzung zu den hauptamtlichen Ländervertretungen und werden als deren verlängerter Arm gerne gesehen, weil sie die Generalkonsulate und Botschaften entlasten.

Brigitt Rambalski, als Protokoll-Chefin im Rathaus zuständig für Bremens internationale Kontakte, bestätigt die Schließung des polnischen Honorarkonsulats. Am 6. April sei die Senatskanzlei vom Auswärtigen Amt darüber informiert worden. "Ohne einen für uns förmlich erkennbaren Vorlauf." Auch sie kann mit Gründen nicht dienen. "Eine Begründung gibt es in einem solchen Fall nicht. Es handelt sich um einen hoheitlichen Akt – alles andere ist Diplomatie."

Diplomatische Gespräche

Rambalski verhehlt nicht, wie sehr sie gerade der Verlust dieses Honorarkonsulats bedauert. Angesichts der hohen politischen Bedeutung, dokumentiert nicht zuletzt durch die seit 1976 bestehende Städtepartnerschaft Bremens mit Danzig, aber auch wegen der zahlreichen wirtschaftlichen Verflechtungen und der großen Zahl von Polen, die in Bremen leben, habe man sich seinerzeit sehr um dieses Konsulat bemüht. Und werde dies auch wieder tun, kündigt Rambalski entsprechende diplomatische Gespräche an. Man habe in dieser Angelegenheit bereits Kontakt mit dem Auswärtigen Amt aufgenommen. "Wir hoffen, dass wir wieder eine polnische Vertretung in Bremen bekommen. Es ist sehr wichtig für uns, hier eine Adresse zu haben."

Auch Volker Kröning, Vorsitzender des Bremer Konsular-Korps, bedauert die Schließung, zumal sie nach dem Aus der konsularischen Vertretung der Türkei im vergangenen Jahr bereits die zweite empfindliche Lücke in Bremen bedeute. "Die polnischen und türkischen Minderheiten sind die größten in Bremen." Dies unterstreicht auch Hendryk Swirczynski, Vorsitzender des Polnischen Vereins in Bremen. In Bremen würden derzeit etwa 30 000 Polen leben, und in jedem Jahr kämen rund 1000 hinzu. Deshalb sei eine direkte Anlaufstelle, wie sie ein Honorarkonsulat bedeute, von großer Bedeutung.

Zum Beispiel für die Verlängerung von Pässen, die Visumserteilung oder auch einfach nur als Beratungsstelle für Fragen aller Art. Diese Angelegenheiten im Generalkonsulat in Hamburg zu erledigen, erweise sich häufig als schwierig, sagt Swirczynski – und hofft wie Rambalski und Kröning, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist. Aus der polnischen Botschaft in Berlin war zur Schließung des polnischen Honorarkonsulats am Montag keine Stellungnahme zu bekommen.