Laut Umweltbehörde nimmt die Zahl der Rabenvögel nicht immer mehr zu. (Steffen)

Gibt es im Bremer Raum immer mehr Rabenvögel, oder täuscht dieser Eindruck? Die FDP-Bürgerschaftsfraktion wollte das vom Senat wissen und hat nun eine Antwort. Nein, lautet sie. Dabei stützt sich das Umweltressort auf Daten aus den vergangenen 15 Jahren.

Seit 2005 werden in Bremen und Bremerhaven auf 17 repräsentativen Probeflächen alle Brutvögel registriert, und zwar im Rahmen des bundesweiten Erfassungsprogrammes „Häufige Brutvogelarten der Normallandschaft“. Aus den Daten aus diesem Monitoring ergibt sich „ein leicht ansteigender Trend lediglich in den Jahren 2012 und 2013“, wie es in der Senatsantwort an die FDP heißt. Seither stagniere der Bestand auf einem Niveau, das noch unter dem der Jahre 2008 bis 2011 liege. In den vergangenen zehn Jahren gingen die Brutbestände von Elster und Eichelhäher nach Angaben der Fachbehörde mit Ausnahme von 2013 kontinuierlich zurück. Zugenommen habe indes die Zahl der Dohlen. „Nach Einschätzung des Senats sind das natürliche Entwicklungen“, so das Fazit.

Auch von größeren Schäden für die Landwirtschaft durch Rabenvögel ist dem Umweltressort nichts bekannt. Vereinzelt gebe es Beschädigungen von Futtermieten auf Bauernhöfen, wenn Rabenkrähen die Folie über der Silage aufpicken. Betroffenen Landwirten, die auch Jäger sind, sei „auf Antrag eine artenschutzrechtliche Befreiung zum Abschuss einer begrenzten Anzahl von Rabenkrähen“ erteilt worden. Darüber hinaus sieht der Senat kein Erfordernis für „Maßnahmen zur Steuerung der Rabenvogelpopulation“.

Der Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, Christian Kluge, sieht aktuell ebenfalls keine Probleme mit Rabenvögeln. „Wenn es da größere Schadensfälle gäbe, wäre das wahrscheinlich an mich herangetragen worden“, so Kluge auf Anfrage.

Für den Geschäftsführer des Naturschutzbundes Nabu in Bremen, Sönke Hofmann, ist die FDP-Anfrage zugleich Ausdruck von Stimmungsmache und Ahnungslosigkeit. „Die greifen wirklich in die Mottenkiste, das ist unter Grundschulniveau“, teilt Hofmann in Richtung der Liberalen aus. Es sei eine Mär, dass sich Rabenvögel zulasten kleinerer Garten- und Singvögel breit machen. „Natürlich nehmen die auch mal ein Kleinvogelnest aus, aber das hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Population“, so Hofmann. In erster Linie machten die Rabenvögel „gegenseitig ihre Brut platt“. Dadurch reguliere sich auch der Bestand. Wenn manche Gartenbesitzer den Eindruck hätten, dass sich immer weniger Kleinvögel auf ihrer Scholle tummeln, „dann müssen sich diese Leute zumeist an die eigene Nase fassen“. Immer mehr Gärten verarmten nämlich ökologisch. Dass sich die Piepmätze zwischen Rhododendron und Kirschlorbeer oder im geschotterten Vorgarten nicht wohlfühlen, könne eigentlich niemanden überraschen.

Magnus Buhlert, umweltpolitischer Sprecher der Freien Demokraten in der Bürgerschaft, kann die Heftigkeit der Nabu-Kritik nicht recht nachvollziehen. „Wir haben Hinweise von Bürgern aufgegriffen, die in ihrer Umgebung ein Anwachsen der Rabenvogel-Population feststellen. Das mögen subjektive Wahrnehmungen sein“, so Buhlert, „aber dann ist es doch gerade unsere Aufgabe, durch eine entsprechende Anfrage bei offiziellen Stellen Sachlichkeit in die Debatte zu bringen“, weist der Liberale die Attacke des Nabu-Geschäftsführers zurück.